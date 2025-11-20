아이지에이웍스 '픽스타입', 브랜드 AI광고 40여건 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출시 10개월 만에 TV 광고까지 진출

AI 광고 실전 진입…생성형 툴 영상과 품질 격차 뚜렷

아이지에이웍스는 자사 인공지능(AI) 크리에이티브 솔루션 '픽스타입(Fixtype)'이 출시 10개월 만에 글로벌 주요 브랜드의 실제 광고 제작에 활용되며, AI 광고의 상업적 적용이 본격화되고 있다고 20일 밝혔다.

지난해 12월 출시된 픽스타입은 40여 개 브랜드 캠페인을 제작했으며, 국내에서 실제 TV에 방영된 100% AI 광고를 만들기도 했다. 방송 광고는 브랜드 내부 검수와 매체 심사를 모두 충족해야 하며, 영상 전반의 톤과 품질이 일정하게 유지되는 수준의 완성도가 필수적이다.

픽스타입 제작 AI 상업 광고

최근 시장에는 저가형 AI 영상 제작 서비스가 다수 등장하며 관심이 높아지고 있지만, 자동 생성형 영상은 제품 디테일의 정확성, 장면 간 연속성, 브랜드 가이드 준수 등 상업 광고의 필수 요건을 충족하는 데 한계가 있다. 반면 픽스타입은 처음부터 상업 광고 기준에 맞춰 설계된 AI 스튜디오로, 실제 매체 집행이 가능한 수준의 결과물을 구현한다.

아이지에이웍스는 픽스타입 AI 광고가 성과로도 입증되고 있다고 설명했다. 일례로 비타민 브랜드 하루틴은 TV CF의 약 80%를 AI 기반으로 제작해 매출이 전월 대비 900% 이상 증가했다. 슬리퍼 브랜드 바크는 AI 기반 3D 인체 시각화로 기존 촬영으로 어렵던 장면을 구현하며 검색량과 자사몰 매출이 세 배 이상 확대됐다.

현재 픽스타입은 반스, CJ제일제당, 고려은단, 도루코, NH농협캐피탈, 동아제약, 컴투스, 11번가 등 국내외 주요 브랜드 캠페인에 활용되고 있다. 또한 서울창조경제혁신센터 프로그램을 통해 글로벌 기업 P&G의 AI 광고 제작 파트너로 최종 선정돼, 글로벌 브랜드 캠페인을 위한 제작 협업도 진행 중이다.





픽스타입 한승수 사업대표는 "방송광고는 브랜드가 실제 비용을 집행하는 영역이기 때문에 장면 하나하나가 검증 기준을 충족해야 한다"며 "픽스타입은 이러한 상업 기준을 만족시키는 제작 방식을 기반으로 글로벌 캠페인까지 적용 범위를 확대하고 있다"고 말했다.





