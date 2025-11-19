"에스파 오지 마" 5만명 청원…中·日 갈등 K팝 그룹까지 불똥

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中, 일본 보이 그룹 팬미팅 취소

日, 에스파 중국인 멤버 일본 TV 출연 반대

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 중·일 갈등이 연예계로까지 확산한 가운데, 한국 걸그룹 에스파에도 그 불똥이 튀었다. 에스파의 중국인 멤버가 일본 방송 프로그램에 출연하는 것을 막아달라는 청원까지 제기됐다.

에스파. SM엔터테인먼트

AD

19일 홍콩 성도일보와 중국신문망 등에 따르면 중국 음원 플랫폼 QQ뮤직은 지난 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일본 보이그룹인 JO1의 광저우 팬미팅 행사가 불가항력적인 이유로 취소됐다고 밝혔다. 오는 28일 중국 광저우에서 열릴 예정이었던 팬미팅 행사에 이어, 함께 예정돼 있던 VIP 이벤트도 모두 중단됐다.

JO1은 '프로듀스 101 재팬' 시즌1을 통해 2020년 데뷔한 11인조 그룹으로, CJ ENM과 요시모토흥업이 한일합작으로 설립한 라포네 엔터테인먼트 소속이다. 이에 중·일 외교 갈등으로 일본 연예인의 중국 활동에 제동이 걸린 것이라는 분석이 나오고 있다.

일본에서도 이 같은 상황이 나타나고 있다. 한국 걸그룹 에스파가 일본 NHK 연말 특집 프로그램 '홍백가합전'에 출연한다는 소식이 전해진 뒤, 에스파의 중국인 멤버를 둘러싸고 논란이 불거졌다.

앞서 중국인 멤버 닝닝은 2022년 원자폭탄 폭발 직후 생기는 '버섯구름'과 유사한 형태의 조명을 SNS에 올려 일본 누리꾼들의 비판을 받은 바 있다. 중·일 갈등이 심화되자 당시 논란이 재소환되며, 그의 홍백가합전 출연을 취소해야 한다는 청원까지 HNK 측에 제기됐다.

청원에는 홍백가합전이 일본의 중요한 공식 행사이며, 역사의식이 부족한 언행을 용인하면 일본의 국제적 이미지에 손상을 줄 뿐만 아니라 히로시마 원폭 피해에 상처를 줄 것이라는 주장이 담긴 것으로 전해졌다. 해당 청원에는 18일 오후 기준 5만명 이상이 동의했다.

이에 대해 성도일보는 에스파가 최근 중일 외교 긴장 국면의 최대 피해자로 부상했다는 지적이 나오고 있다고 전했다. 또 12월31일에 예정된 홍백가합전에 에스파가 예정대로 무대에 설 수 있을지가 중일 관계의 긴장도를 가늠하는 풍향계가 될 수 있다고 전망했다.

중국의 대(對)일본 보복 조치로 여행업계·극장가 직격탄

다카이치 총리가 지난 7일 '대만 유사시 개입'을 시사한 이후, 중국 당국은 해당 언사에 대한 고강도 비난을 넘어 일본 여행·유학 자제령과 일본 영화 상영 제한 등 강경한 조치 등을 잇달아 내놓고 있다. 사실상의 '한일령(限日令)'으로 치닫고 있는 중국의 대(對)일본 보복 조치로 여행업계와 극장가는 직격탄을 맞은 상황이다.

지난 15∼17일까지 중국발 일본행 항공권은 49만1000건 취소됐으며, 극장판 '짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈' 등 중국 개봉을 앞둔 일본 영화의 상영이 잠정 중단될 것이라는 소식이 전해졌다. 전 세계적으로 흥행하고 있는 일본 애니메이션 '귀멸의 칼날: 무한성편'도 중국에서 개봉 사흘 만에 사실상 '불매' 수준으로 관객 수가 폭락한 것으로 알려졌다.





AD

이런 가운데 중국에 진출한 일본 연예인들은 '하나의 중국' 지지 발언을 잇달아 내놓아 눈길을 끌고 있다. 중국 예능에 출연한 적 있는 일본 가수 메이리아는 지난 18일 웨이보에 "중국은 내게 두 번째 고향이며 중국 친구들은 모두 내가 소중히 여기는 가족"이라며 "나는 영원히 '하나의 중국'을 지지한다"는 글을 올렸다. 중국 영화와 드라마에 출연했던 일본 배우 야노 코지도 "나는 '하나의 중국' 원칙을 영원히 지지하며, 여러분을 영원히 사랑한다"고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>