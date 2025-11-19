현대모비스, '테크 브릿지 2025'서 신기술 50개 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기차 충전속도 2배

저전력 LED 실내조명

현대모비스가 18~19일 이틀간 경기 의왕에 있는 현대모비스 전동화연구소에서 '기술을 잇고, 주행을 만나다'를 주제로 '테크 브릿지 2025'를 개최했다. 완성차 고객사와 부품 협력사를 현대모비스의 기술로 연결한다는 취지로 올해 개발한 모빌리티 신기술 50개를 공개했다.

18~19일 경기 의왕 현대모비스 전동화연구소에서 열린 '테크브릿지 2025'에서 관람객들이 50개 전동화·모듈 신기술을 살펴보고 있다. 현대모비스

이번 전시회에서 현대모비스는 배터리와 구동부품 같은 전동화 분야에서 28개의 우수 연구개발(R&D) 사례를 선보였다. 도심형 소형 전기차에 특화한 120㎾급 모터·전력변환·배터리(PE)시스템이 대표적이다. 운송차량으로도 쓸 수 있도록 부피는 축소하고 부품의 높이는 낮춰 더 많은 적재가 가능한 저상형 구조로 설계했다.

전기차 충전 속도를 2배 가까이 높인 신기술도 내놨다. 차세대 22㎾급 통합충전제어장치(ICCU)는 고속 충전할 때 배터리의 전압과 온도 등을 실시간 모니터링해 안전성도 높였다.

모듈 부문에서는 총 22개의 신기술을 소개했다. 섀시(차량 뼈대) 모듈에서는 차량의 공간 활용도를 높일 수 있는 저상화 기술이 눈길을 끌었다. 특히 기능 통합 저상화 섀시 모듈의 경우 기존 스틸 코일 스프링과 유압 쇽옵쇼버(완충장치)를 복합재를 활용한 판(版)스프링과 전동 로터리형 댐퍼로 교체해 경량화와 주행 감성를 동시에 향상할 수 있는 구조를 제안했다. 현대모비스는 이를 개발하면서 총 5건의 특허도 출원했다.





운전석(칵핏) 모듈 분야는 차량의 전력 소모를 줄이면서도 고휘도를 구현할 수 있는 저전력 발광다이오드(LED) 기반 실내 무드 조명 제어기와 3차원 프린터와 유사하게 금속을 용접 적층해 금형을 만드는 와이어아크용접(WAAM) 기반 사출 금형 기술 등 모듈 제조 상품성 및 제조 경쟁력 향상 요소 기술도 선보였다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

