장동혁 대표 5·18묘역 참배 방해 경찰 수사에 여·야 공방(종합)

경찰, 시민 사회단체 10여명 수사

국민의힘 "자유로운 참배가 오월정신"

민주당 "정치적 목적 짙어…과잉수사"

국민의힘 광주시당이 장동혁 당대표의 5·18 참배를 방해한 한국대학생진보연합에 대해 비판하는 성명을 발표하고 있다. 국민의힘 광주시당 제공

미신고 집회를 열어 국민의힘 장동혁 대표의 국립 5·18 민주묘지 참배를 저지한 시민 사회단체에 대해 경찰이 수사에 나섰다. 국민의힘 광주시당은 누구라도 자유롭게 묘역을 참배할 수 있는 것이 오월정신이라고 기자회견을 개최한 반면, 더불어민주당 광주시당은 정치적 목적이 짙은 참배에 대한 항의라며 '과잉 수사'라고 반발했다.

광주 북부경찰서는 시민사회단체 회원 등을 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 혐의를 적용해 수사중이라고 18일 밝혔다.

이들은 지난 6일 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 불법 집회를 연 뒤 장 대표의 참배를 가로막은 혐의를 받고 있다.

당시 현장에 나간 경찰이 이들의 행위에 위법 소지가 판단해 정식으로 수사를 의뢰했다.

경찰은 참배 목적으로 장 대표 측이 보낸 조화를 이들이 넘어뜨리며 훼손한 정황도 확인해 재물손괴·업무방해 등 혐의를 적용할 수 있는지 검토 중이다.

경찰은 정확한 경위를 조사한 뒤 이들에 대한 신병 처리를 결정할 방침이다.

이와 관련 국민의힘 광주시당은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "당일 집회는 신고되지 않는 불법시위였으며 각종 욕설과 모욕으로 일관된 폭언과 폭력이 난무한 아수라장이었다"며 "진정한 오월정신은 5·18 참배를 누구라도 자유롭게 할 수 있어야 하고 누구에게나 개방돼야 하는 것이다"고 강조했다.





이에 반해 더불어민주당 광주시당은 "국립묘지에서의 정당한 시민 항의를 범죄로 몰아가고 있다. 필요 이상으로 과도한 수사다"며 "시민 사회 단체들은 장 대표의 방문을 '정치적 목적이 짙은 연출된 참배'라고 규정해 현장에서 강한 항의를 벌인 것이다"고 반박했다.





