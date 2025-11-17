엘앤케이바이오메드, 실적 개선 흐름 이어가…美 공급망 확대 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

척추 임플란트 개발업체 엘앤케이바이오메드는 올해 3분기 연결기준으로 매출 101억원, 영업이익 3억원, 당기순이익 26억원을 기록 했다고 17일 밝혔다.

엘앤케이바이오는 올해 주력 제품인 척추 임플란트 제품군의 매출 증가와 함께 오목가슴 임플란트 제품군 '팩투스(Pactus)'의 신규 매출 반영으로 양호한 실적을 이어갔다. 신규 거래처를 확보하고 적극적으로 해외 영업 마케팅을 추진한 영향도 작용했다.

올해 3분기 누적 실적을 기준으로 해외 진출 국가별로 살펴보면 미국 매출은 전년 동기 대비 12.5% 늘었다. 태국과 베트남도 각각 32%, 100% 증가했다. 엘앤케이바이오가 추진해 온 해외 시장 확대 전략과 현지 맞춤형 영업 활동이 성과를 내고 있다.

영업이익이 전년동기 대비 감소한 것은 해외 주요 업체와 계약을 준비하면서 인력 및 설비를 확충한 데 따른 결과다. 비용이 증가했으나 중장기 성장 기반을 마련하기 위한 전략적 투자라고 회사 측은 설명했다.

엘앤케이바이오는 최근 글로벌 메이저사와 공급 계약을 앞두고 지난 13일부터 14일까지 실사단이 엘앤케이바이오 용인 공장을 방문했다. 제품 개발 및 제조 공정, 품질 관리 등 전반적인 시스템에 대한 강도 높은 실사를 진행했다. 회사 관계자는 "생산과 공정에 대한 실사를 마쳤다"며 "추가 질의 및 미팅을 다각도로 추진하며 품질 협약 및 최종 계약 성사에 집중하겠다"고 말했다.

엘앤케이바이오는 국내 최초 경추용 나사못과 높이확장형 케이지 등의 제품에 대해 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다. 국제 시스템 인증과 심사, 인증서 발급 등에서 축적한 다양한 경험을 바탕으로 품질 실사 결과가 좋을 것으로 기대했다.

엘앤케이바이오는 빠르게 품질 계약을 마무리한 뒤 본 계약 협상 단계로 진행할 것으로 예상했다. 메이저사와의 공동 협업(Co-work)은 미국 본사를 시작으로 동남아시아, 유럽 등 세계 각국 지사와 순차적으로 별도 진행할 예정이다.





AD

엘앤케이바이오 관계자는 "글로벌 메이저사 실사단은 공장의 최첨단 생산시설과 엄격한 품질관리 시스템을 집중적으로 검토하고, 향후 협업 방안에 대해 심도 있게 논의했다"고 말했다. 이어 "엘앤케이바이오는 제조 역량, 제품 경쟁력, 인적 자원의 세 가지 핵심 요소를 모두 갖춘 만큼 계약 체결을 위해 총력을 다할 것"이라고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>