'독도는 일본 땅' 주장 강화…日 영토전시관, 교육공간까지 늘렸다

日, 독도 '일본영토' 주장 프로그램 운영

韓, "폐쇄 지속 요구에도 확장 강행"

일본 정부가 독도 영유권을 주장하는 '영토·주권 전시관'을 또다시 확장했다. 한국 정부가 폐쇄를 거듭 요구해온 가운데 일본이 이번에는 학생 대상 교육 공간까지 신설하며 독도 '일본 영토' 주장을 더욱 노골화하고 있다.

일본 정부가 도쿄 지요다구 도라노몬 미쓰이빌딩 1층에 설치한 '영토·주권 전시관' 대각선 맞은편 쪽에 '게이트웨이홀' 공간을 추가 설치해 개장했다. 연합뉴스

일본 정부는 14일 도쿄 지요다구 도라노몬 미쓰이빌딩 1층 종전 전시관 맞은편에 '게이트웨이 홀(Gateway Hall)'이라는 공간을 추가 확보해 개관했다. 이 공간은 단체 견학 학생들을 위한 교육용 시설로 강의·워크숍을 진행할 수 있는 다목적 구조로 꾸려졌다. 전시관 측은 "전시관 관람 후 학생들을 대상으로 약 40분간 탐구형 프로그램 등을 진행하는 용도로 사용할 것"이라고 설명했다.

새 교육 공간에는 3면 스크린과 수십 개의 의자, 영토 문제 관련 도서 등이 비치됐다. 디지털 지도 전시대에서는 독도를 일본식 명칭인 '다케시마(竹島)'로 표기해 일본 영토로 표시하고 있다. 학생들에게 '독도는 일본 땅'이라는 잘못된 인식을 심으려는 의도라는 지적이 나온다.

전시관은 개장 행사로 '되살아나는 90년 전의 다케시마와 강치들'이라는 특별 강연회를 개최했다. 이노우에 다카오 돗토리대 명예교수가 1934년 촬영된 독도 주변 풍경과 강치잡이 영상을 보여주며 설명한 것으로 전해졌다.

도쿄 도심의 영토·주권 전시관은 일본 정부가 독도 등 자신들의 영토라고 주장하는 지역에 대한 영유권 홍보를 목적으로 2018년 1월 처음 문을 열었다. 당시 한국 외교부는 즉각 폐쇄를 요구했다. 하지만 일본은 2020년 1월 전시관 규모를 기존의 거의 7배로 확대하며 현재 위치로 이전했고 올해 4월에는 영상·이머시브(몰입형) 시설을 강화해 재개장했다.





한국 정부는 이번 확장에 대해서도 즉각 폐쇄를 요구하며 강하게 항의했다. 외교부는 대변인 성명에서 "2018년 해당 전시관 개관 이래 폐쇄를 지속 촉구해 왔음에도 일본 정부가 해당 전시관의 확장 공간을 추가 개관한 데 대해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다. 또 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 초치해 항의했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

