영덕군 산불진화대장 김영수에 대통령 표창

경북 영덕군 산불진화대장 김영수(58) 씨가 14일 산림청에서 열린 '2025년 산림재난 유공자 포상식'에서 대통령 표창을 받았다.

김 대장은 10년간 영덕군 산불진화대에서 근무하며, 신속하고 체계적인 산불 대응으로 지역 산림 보호에 이바지해 왔다.

또 김 대장은 평소에도 산불 예방 순찰, 진화 장비 정비, 신입 대원 안전교육 등을 철저히 수행해 현장 중심의 산불 대응 문화 정착에 앞장서 왔다.

특히 지난 3월 말 발생한 의성발 초대형 산불 당시 영덕군의 진화대장으로서 산불 진화에 크게 기여한 공로를 인정받아 이번 수상에 이른 것으로 평가된다.

김영수 대장은 "이 표창은 영덕군 산불진화대 모든 대원의 땀과 헌신 덕분이다. 앞으로도 군민의 안전과 푸른 산림을 지키기 위해 최선을 다하겠다"라고 수상 소감을 전했다.





영덕군 박국준 산림과장은 "김영수 대장은 책임감과 현장 대응력 면에서 모범적인 인물"이라며 "이번 수상이 영덕군 산불진화대 전체의 사기를 높이고 산불 예방 활동에도 큰 동기부여가 될 것"이라고 축하했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

