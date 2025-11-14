의정부시, 겨울철 제설대책 점검…현장 안전 다짐·대응태세 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 13일 호원동 제설전진기지에서 '2025 ~2026년 겨울철 제설대책 사전 점검 및 안전기원 결의대회'를 열고 시민 불편 최소화를 위한 제설 준비상황을 종합 점검했다.

김동근 시장이 지난 13일 '2025~2026년 겨울철 제설대책 사전 점검 및 안전기원 결의대회'에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD

이번 결의대회는 15일부터 내년 3월 15일까지 운영되는 겨울철 제설 대책기간을 앞두고, 폭설과 결빙으로 인한 교통 불편을 최소화하고 신속한 대응체계를 구축하기 위해 마련했다. 이날 시는 사전 점검을 통해 장비·자재·인력의 준비상황을 최종 확인하고, 제설 현장 근무자들의 안전의식을 다졌다.

행사에는 김동근 시장을 비롯해 도로관리과, 도로안전기동반, 각 동 주민센터 제설 담당자, 민간 임차장비 계약 대표 등 60여 명이 참석했다. 참석자들은 ▲제설대책 추진상황 보고 ▲제설 안전 기원 결의 ▲근무자 격려물품 전달 ▲제설장비 및 자재 점검 ▲현장 의견 청취 순으로 일정을 진행했다.

김동근 시장이 지난 13일 ‘2025~2026년 겨울철 제설대책 사전 점검 및 안전기원 결의대회’에서 제설제를 살펴보고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장은 현장을 점검한 뒤 제설 담당 직원들을 격려하며 "시민의 안전과 불편 해소를 최우선으로 생각해 제설대응 체계를 빈틈없이 운영하라"고 당부했다.





AD

안중현 도로관리과장은 "겨울철 폭설은 시민의 안전과 직결되는 만큼, 제설대책의 완성도는 사전 준비에 달려 있다"며 "현장 대응력을 높이고 장비·인력의 효율적 운영을 통해 신속하고 안전한 도로 환경을 조성하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>