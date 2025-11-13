본문 바로가기
정부, 軍중장 인사 발표…20명 물갈이 10년來 최대폭

유제훈기자

입력2025.11.13 20:35

수정2025.11.13 20:44

"12·3 극복-다양성 확보"
非육사 약진…육사 대 비육사 1.8대 1

정부가 13일 우리 군(軍) 중장급 장교 인사를 통해 10년래 최대 규모인 20명을 물갈이했다. 12·3 비상계엄 사태를 극복하고 국민의 군대를 재건하겠다는 취지다.

정부, 軍중장 인사 발표…20명 물갈이 10년來 최대폭 연합뉴스
국방부는 이날 이런 내용을 담은 중장 진급 및 보직인사를 발표했다. 소장에서 중장으로 진급한 장성이 육군 14명, 해군 3명, 공군 3명 등 총 20명이다. 이런 진급 규모는 최근 10년 내에선 가장 많은 규모다.


육군에선 한기성·정유수·이상렬·이일용·최성진·이임수가 소장에서 중장으로 진급하면서 군단장에 보직됐다. 박성제와 어창준 소장도 중장 진급하면서 각기 특수전사령관과 수도방위사령관에 보직됐고, 권혁동과 강관범 소장도 중장으로 진급하면서 각각 미사일전략사령관과 교육사령관에 보직됐다. 아울러 박춘식을 군수사령관, 최장식을 육군참모차장, 강현우를 합동참모본부 작전본부장, 김종묵을 지상작전사령부 참모장으로 보임했다.


해군에선 곽광섭, 박규백, 강동구 소장이 중장으로 진급하며 각기 해군참모차장, 해군사관학교장, 합참 전략기획본부장으로 보임했고, 공군에선 권영민, 김준호, 구상모 소장이 중장으로 진급하며 각기 교육사령관과 국방정보본부장, 합참 군사지원본부장에 보임됐다.



박성제 신임 특수전사령관(육군 준장)은 학사 17기로 교육사 교육훈련부장, 37사단장, 학생군사학교 교육여단장, 9공수여단장, 육군본부 정책실 정책조정과장 등 요직을 역임한 정책 및 특수작전 분야 전문가다. 박 사령관은 앞서 12·3 비상계엄 이후 특수사령관 직무대리 임무를 맡아온 바 있다.


어창준 수도방위사령관은 육사49기로 전작권전환추진단장, 17사단장, 장관 군사보좌관, 육군참모총장 비서실장 등 주요 요직을 역임한 정책기획 및 통합방위작전 분야 전문가다. 최장식 육군참모차장은 학군 30기로 국방부 국방혁신기획관 직무대리, 국방부 첨단전력기획관, 육군훈련소장, 수도기계화사단장, 육본 작전/교훈차장 등 주요 요직을 역임한 국방정책기획 및 전력 분야 전문가다.


곽광섭 해군참모차장은 해사48기로 1함대 사령관, 해군본부 기참부장, 해군본부 정책실장, 1함대 1해상전투단장, 해군본부 전력소요차장 등 주요 요직을 역임한 전력소요, 핵/대량살상무기(WMD) 대응 전략 전문가로 불린다.


이번 인사에선 비(非) 육사 출신의 약진이 두드러졌다. 학사 출신인 박성제 중장은 비육사 출신으로는 3번째로 특수전사령관으로 보직됐으며, 한기성 중장은 학군장교 출신으로는 최초로 1군단장에 보직됐다. 국방부 관계자는 "육군 중장의 경우 그동안의 육사 출신 중심의 인사에서 벗어나 비 사관학교 출신 우수 인재를 적극 발탁해 사관학교 출신 중심의 인사 편중 현상을 완화했다"면서 "그 결과 최근 5년간 육사와 비육사의 비율이 3.2:1이었으나 올해는 1.8:1의 비율을 보였다"고 설명했다.


국방부는 이번 인사에 대해 "국민주권정부의 국방 정책 기조를 충실히 구현할 수 있는 사명감과 책임감, 전문성을 갖춘 우수 인재를 선발하는 데 중점을 뒀다"면서 "또 북한의 핵?미사일 위협과 불안정한 국제 안보 정세 속에서, 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한반도 방위를 주도적으로 수행할 수 있는 역량과 뛰어난 작전지휘 능력을 겸비한 군내 신망이 두터운 장군을 발탁했다"고 인선 배경을 설명했다.


이어 국방부는 "국민의 신뢰를 받는 국민의 군대를 재건하기 위한 시대적 과업을 완수하기 위해 인적 쇄신에 집중하겠다"면서 "군은 현재와 미래를 동시에 대비하는 '스마트 강군'을 육성하며, 장병들이 국민으로부터 신뢰와 존중을 받고 스스로 자긍심을 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

