이재용·칼레니우스 회동…삼성-벤츠 미래 모빌리티 협력 논의

승지원 만찬서 전장·배터리 협력 폭 논의

벤츠 전기차 전략과 삼성SDI 기술력 접점 확대 전망

이재용 삼성전자 회장이 13일 저녁 서울 한남동 승지원에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만찬을 함께하며 전장 부품을 포함한 미래 모빌리티 기술 협력 방안을 폭넓게 논의했다. 업계에서는 글로벌 완성차 업체와의 고위급 소통을 통해 양사 협력이 새로운 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

만찬에는 최주선 삼성SDI 사장과 크리스티안 소보트카 하만 사장 등 전장 사업 핵심 경영진이 동석해 배터리·전장·차량용 반도체와 같은 구체 사업을 중심으로 실질 협력 범위를 조율한 것으로 알려졌다. 삼성과 메르세데스-벤츠는 기존에 유지해 온 반도체 디스플레이 전장 분야 파트너십을 강화하는 동시에 차세대 전기차용 배터리와 자율주행 등 미래 모빌리티 분야 전반에서 협업 폭을 확장할 것으로 전망된다.

메르세데스-벤츠가 최근 전기차 라인업 확대에 속도를 내고 있어 고성능 배터리 경쟁력이 핵심 변수로 떠오른 가운데 기술력을 갖춘 삼성SDI와의 협력 가능성이 더욱 부각되고 있다.





2016년 삼성에 인수된 하만은 메르세데스-벤츠를 포함한 글로벌 완성차 업체들에 핵심 전장 솔루션을 공급해 온 만큼 이번 만찬을 계기로 사업 기회가 확대될 수 있다는 관측도 제기된다. 업계 관계자는 "이번 회동을 통해 양사 협력의 범위와 성격이 한층 구체화되는 흐름이 나타나고 있다"고 말했다.





