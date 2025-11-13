새벽 마라톤 연습 후 귀가하다 교통사고…5명에 새 삶 주고 떠난 60대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수화 자격증 취득해 청각장애인 돕기도

새벽 마라톤 연습 후 귀가 중 교통사고

뇌사 장기기증으로 5명에게 새 생명을 선물한 김남연씨. 한국장기조직기증원

마라톤 연습 중 교통사고를 당해 뇌사상태에 빠진 60대가 장기기증으로 5명에게 새 생명을 선물했다.

13일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 9월 19일 대구가톨릭병원에서 김남연씨(62)가 폐, 간, 좌우 신장, 안구를 5명에게 기증하고 사망했다.

김씨는 9월 14일 새벽 마라톤 연습을 하기 위해 집을 나섰다. 이후 귀가하던 도중 교통사고로 의식을 잃고 쓰려졌고, 급히 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 끝내 의식을 되찾지 못하고 뇌사상태에 빠졌다.

지난 2009년 장기기증 희망 등록을 했던 김씨는 생전 가족과 지인들에게도 생명 나눔을 통해 다른 생명을 살릴 수 있다면 가장 큰 행복일 것이라는 이야기를 자주 했다고 전해졌다. 가족들은 이런 김씨의 뜻을 살리기 위해 기증을 결심했다.

경북 성주군에서 태어난 김씨는 어려운 집안 형편으로 일찍이 일을 시작했고, 최근에도 산불 지킴이나 건설현장 근로자로 근무하는 등 오랜 기간 성실하게 일했다. 또 주변을 잘 챙기는 성격 탓에 수화 자격증을 취득해 주변 청각 장애인들에게 도움을 주기도 했다.

60이 넘은 나이에도 마라톤 풀코스를 3시간 45분 안에 완주하는 것을 목표로 매일 새벽 4시에 집에서 나와 연습했고, 이날도 평소와 같이 운동을 한 후 귀가하던 중 사고를 당했다.





고인의 형 김홍연씨는 "삶의 끝에서 다른 생명을 살린다는 멋진 생각을 한 동생이 자랑스럽다"며 "모든 것을 주고 갔지만 모든 걸 가진 동생이 하늘에서 편히 쉬길 기원한다"라고 전했다.





