구미시, 2026년 정부 예산 확보 막판 총력전

국회 정부예산 심의 맞춰 국회의원 및 기재부 주요 인사 면담

지역경제 도약의 발판 마련 위해 마지막까지 행정역량 총집중

경북 구미시는 지난 11일 정부 예산안 심사 중인 국회를 방문해 지역 주요 현안 사업의 원활한 추진을 위한 국비 지원을 요청하며, 내년도 정부 예산 확보를 위한 총력전에 나섰다.

먼저 지역구 국회의원인 구자근·강명구 의원을 만나 연초부터 추진해 온 주요 사업의 국비 확보를 위한 국회 차원의 협조 방안을 논의했다.

이어 박형수 국회 예산결산특별위원회 간사, 임미애 예결위 소위원회 위원을 만나 지역 현안의 필요성과 주요 사업의 당위성을 상세히 설명하며, 예산 반영을 위한 각별한 관심과 지원을 요청했다.

김장호 구미시장과 임기근 기획재정부 제2차관/구미시청 제공

또한 임기근 기획재정부 제2차관 등 예산실 관계자들을 직접 만나, 지역 핵심 사업의 국비 확보 필요성과 사업의 중요성을 강조하고 국회 예산 심의가 끝날 때까지 행정적·재정적 지원을 이어가 줄 것을 건의했다.

이번에 구미시가 중점 건의한 주요 사업은 ▲구미~군위 간 고속도로 ▲동구미역 신설 ▲구미 제3 국가산업단지 노후산단 재생사업[구미국가산업단지 1~3단지 연결 교량] ▲대한민국역사박물관(구미산업화역사관) 건립 ▲수요 확대형 배터리 테스트베드 구축 ▲구미시 제조 창업 인큐베이팅 구축 등이다.





김장호 구미시장은 "예산 심의가 막바지에 접어든 지금이야말로 구미 발전을 위한 결정적인 시기"라며 "올해 초부터 중앙부처와 국회를 수차례 찾아가며 대응해 온 노력이 결실을 볼 수 있도록, 지역 경제 도약을 이끌 핵심 사업들이 내년도 정부 예산에 반드시 반영되도록 끝까지 모든 행정력을 집중하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

