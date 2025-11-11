다이빙 주한中대사 "日총리 中관련 부정적 발언, 받아들이기 어려워" 비판

대만을 둘러싸고 중일 갈등이 격해지는 가운데 다이빙 주한중국대사는 11일 "일본의 신임 총리가 최근 들어 중국과 관련된 부정적 말을 하고 있는데, 중국으로선 받아들이기 어렵다"며 "중일 관계의 건전 발전에도 부정적 영향을 미칠 것"이라고 비판했다.

다이빙 주한중국대사(자료사진). 연합뉴스

다이 대사는 이날 오전 서울 중구의 한 호텔에서 글로벌전략협력연구원이 '한중 전략적 협력동반자관계의 신도약'을 주제로 개최한 한중 싱크탱크 대화에 참석해 축사를 통해 이같이 말했다. 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 7일 중의원 예산위원회에서 '대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다'고 밝힌 데 대한 반발성 발언으로 해석된다. 다카이치 총리의 발언을 놓고 중일 양국 간 갈등이 커지는 모습이다.

다이 대사는 한중관계에 대해서는 지난 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 "새로운 국면을 맞았다"며 "양국 정상의 합의사항을 충실히 이행해 양국 관계가 안정적으로 멀리 가도록 해야 한다"고 말했다. 다만 미국을 겨냥해 "한중관계는 제3자를 겨냥하지 않으며, 제3자에 의해 제약받지도 않는다"면서 "양국은 확고한 전략적 자율성으로 외부 간섭을 저항해야 한다"고 강조했다.





특히 "한국의 일부 극우 세력이 중국 관련 악성 루머를 꾸며내 반중 시위를 벌이는 것은 한중 우호를 해칠 뿐만 아니라 한국의 국가이미지도 해친다"며 "한국은 근본적으로 이를 해결하기 위한 실질적 조치를 취해야 한다"고 요구했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

