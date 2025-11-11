시민·단체 손잡고 따뜻한 나눔 실천…구리시에 온기 퍼지다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

햅쌀부터 보행기까지…어려운 이웃에게 전달

나눔고용복지재단·벼농사 체험 참여

시민·자원순환 해설사 협의회 등 지역사회 기부행렬

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 10일 나눔고용복지재단(구리·남양주지부), 벼농사 체험장 참여 시민 일동, 구리시 자원순환 해설사 협의회 등 세 곳이 함께 관내 어려운 이웃을 위한 기부금품 전달식을 진행했다고 11일 밝혔다.

구리시가 지난 10일 관내 어려운 이웃을 위한 기부금품 전달식을 진행하고 있다. 구리시 제공

이번 기부는 지역사회 곳곳에서 따뜻한 나눔을 실천하고자 자발적으로 추진된 것으로, 다양한 형태의 온정이 이어졌다.

먼저, 나눔고용복지재단(구리·남양주시 지부장 이민규)은 사랑과 평화의 정신을 바탕으로 한국 사회의 노동 및 복지 발전을 도모하는 법인단체로, 이번에 노인 취약계층의 이동 편의를 돕기 위해 보행 보조차 20대와 성인용 보행기 50대를 기부했다.

이민규 지부장은 "단순한 물품 지원을 넘어 이웃과 함께 살아가는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 의미를 두고 있다"라며 "외출이 어려운 어르신들께 실질적인 도움이 되길 바란다"라고 전했다.

또한 '관외 농지 활용 벼농사 체험장'에 참여한 시민 31명은 한 해 동안 직접 재배해 수확한 햅쌀 1420kg을 기부했다. 이는 「벼농사 체험장 운영」 사업의 일환으로, 시민들이 농업의 가치를 배우고 그 결실을 지역사회와 나누기 위해 마련된 것이다.

참여 시민들은 "손으로 지은 쌀 한 톨 한 톨에 정성이 담겨 있다"라며 "수확의 기쁨을 어려운 이웃과 함께 나눌 수 있어 더욱더 보람 있었다"라고 소감을 밝혔다.

아울러, 구리시 자원순환 해설사 협의회(회장 유종호)는 자원순환 문화 확산과 공동주택 분리배출 계도 활동 등을 활발히 해온 단체로, 겨울철 취약계층 지원을 위해 라면(30개입) 110박스를 기부했다.

유종호 회장은 "환경을 지키는 일뿐 아니라 이웃과 마음을 나누는 활동 역시 중요하다고 생각한다"며 "작은 정성이지만 이웃들이 따뜻한 식사를 하며 마음마저 포근해지길 바란다"고 말했다.





백경현 구리시장은 "시민들의 따뜻한 나눔이 지역사회 곳곳에 온기를 퍼뜨리고 있다"며 "이러한 선한 영향력이 계속 확산할 수 있도록 시에서도 복지 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

