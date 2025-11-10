속초시, 결혼장려 '속초인' 프로젝트 대성공…4커플 탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, '속세 초월 인연 만들기 with 낙산사'

자연·템플스테이 결합 프로그램 교감 시간 마련

강원도 속초시가 지난 8일부터 1박 2일간 낙산사에서 개최한 '속세 초월 인연 만들기 with 낙산사' 결혼장려 만남행사에서 총 4커플의 인연이 탄생하는 성과를 거뒀다.

속초시청 전경.

이번 행사에는 27세부터 39세까지 전국 미혼남녀 55명이 신청해 최종 30명이 선정됐다.

단순한 소개 중심의 만남 방식을 벗어나 사찰 탐방, 파도 명상, 차담(茶談), 마음연꽃등 만들기 등 자연과 템플스테이 요소를 접목해 진행됐다. 참가자들은 고즈넉한 사찰의 분위기 속에서 서로를 자연스럽게 이해하고 교감할 수 있는 시간을 가졌다.

참가자들은 "형식적인 만남이 아니라 마음을 천천히 열 수 있는 시간이었다", "낙산사에서의 힐링과 대화가 진심을 이끌어냈다"는 반응을 보이며 만족감을 드러냈다. 행사 종료 후 실시한 만족도 조사에서도 평균 4.8점(5점 만점)을 기록하며 높은 만족도를 나타냈다.

또한, 참가자들은 속초시 고향사랑기부에도 적극 동참하며 지역 발전을 위한 나눔을 실천, 행사에 의미를 더했다.

속초시와 낙산사는 이번 프로그램을 통해 탄생한 커플들이 앞으로도 꾸준히 인연을 이어가길 기대하고 있다. 시는 올해의 성과를 토대로 더 많은 청년이 참여할 수 있도록 다양한 테마를 접목한 만남 프로그램으로 발전시킬 계획이다.

속초시는 이번 행사를 단순한 이벤트가 아닌, 지역 인구감소 문제 해결을 위한 실질적인 청년 인구정책의 한 축으로 보고 있다. 앞으로 결혼·출산·육아 지원 정책과의 연계를 통해 만남에서 결혼, 출산, 육아까지 이어지는 통합 지원 체계를 마련해 나갈 방침이다.





이병선 속초시장은 "이번 만남행사가 서로를 알아가고 자신을 돌아볼 수 있는 사랑과 힐링의 시간이 되길 바란다"며 "속초시는 앞으로도 청년들의 삶과 꿈을 응원하며, 사랑을 키우고 행복한 가정을 이룰 수 있는 따뜻한 도시로 나아가기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

