하나금융, '2025 모두하나데이' 실시

올해로 15번째 맞는 하나금융 대표 ESG 활동

금융지주 출범 20주년·은행 통합 10주년 맞아 2개월간 전 임직원 봉사활동 참여

함영주 회장 "포용의 마음으로 전하는 진심이 사회 곳곳에 전달되길"

10일 하나금융그룹 명동사옥에서 함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽에서 두번째)이 그룹 경영진들과 함께 '사랑의 김장나눔' 행사에 참석해 김장을 담그고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 하나금융그룹 명동사옥에서 그룹의 아름다운 전통으로 자리 잡은 ESG 대축제 '2025 모두하나데이'의 시작을 알리는 '선포식'과 함께 '사랑의 김장나눔' 행사를 진행했다고 10일 밝혔다.

'모두하나데이'는 지난 2011년 11월 11일부터 시작해 올해로 15번째를 맞이하는 하나금융그룹의 대표적인 ESG 활동이다. 2026년 1월 11일까지 약 2개월간 금융의 사회적 책임 이행을 위해 모든 임직원이 다양한 봉사활동에 참여한다.

특히, 올해는 금융지주 출범 20주년 및 은행 통합 10주년을 맞이해 금융그룹의 사회적 책임에 더욱 힘을 실어 나눔을 실천해 왔으며, 1년간 그룹의 사회가치 성과를 임직원들과 함께 공유하고 취약계층 앞 나눔을 위한 김장 행사를 진행했다.

이날 행사에는 함영주 회장을 비롯한 각 관계사 CEO 및 임직원, 임직원 배우자들로 구성된 하나가족사랑봉사단이 참석했으며, 하나금융그룹의 진정성 있는 나눔 실천을 함께 하기 위해 배성우 롯데웰푸드 본부장 등 약 250여명이 자리를 함께 했다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "포용의 마음으로 진심을 담아 어려운 이웃에게 따뜻한 온기를 전달 하겠다"며 "앞으로도 도움이 필요한 취약계층을 찾아 실질적인 도움을 드리고, 하나금융그룹의 나눔 문화가 널리 확산될 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.

'2025 모두하나데이' 선포식은 발달장애인으로 구성된 국내 최초의 전문연주 단체인 '드림위드 앙상블'의 축하 공연을 시작으로 막을 올렸다.

이번 선포식은 사회 곳곳 어려운 이웃에게 실질적인 도움을 나누고자, 하나금융그룹의 마음을 담아 '포용의 하나, 진심의 하나'라는 테마로 진행됐다.

이 자리에서 그룹이 소상공인, 시니어, 장애인, 청년, 아동 및 청소년 그리고 지역사회를 위해 쉼 없이 추진해 온 사회공헌 사업들을 공유했다. 특히 ▲소상공인 환경개선 및 폐업(예정) 소상공인 재기 지원 사업 ▲시니어 일자리 창출을 위한 도시락 제조 및 지원사업 ▲장애아동을 위한 생애주기별 통합 지원사업 ▲금융감독원과 함께하는 금융교육 활성화를 위한 업무협약식 ▲가족돌봄아동을 위한 도시락 지원사업 등 올 한해 사회가치 창출 주요 성과 공유와 앞으로의 나눔 실천 의지를 선포하는 시간을 가졌다.

선포식 이후에는 하나금융그룹 명동사옥 정문 앞에서 내외빈을 비롯한 임직원들이, 올해로 열다섯번 째를 맞이하는 '사랑의 김장나눔' 행사를 진행하며 그룹의 아름다운 전통을 이어나갔다. 전 그룹사 임직원이 절인배추에 양념 속을 채우며 사랑과 정성을 담았다.

김장행사 종료 후 함영주 회장과 임직원들은 청각장애인을 운전사로 고용해 일자리 창출에 기여하고 있는 '고요한 M 택시'를 타고, 서울시 용산구 후암동에 위치한 사회복지법인 '영락보린원'에 방문해 임직원들의 정성이 담긴 김장김치를 전달했다.

하나금융그룹은 2026년 1월 11일까지 손님과 임직원이 함께하는 제로웨이스트 및 나눔 문화 확산을 위한 ESG활동 '모두의 기부 캠페인'을 실시한다.

먼저, 의류, 인형, 가방 등 물품 기부는 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 누구나 쉽고 간편하게 참여할 수 있으며, 그룹 사옥(명동, 을지로, 강남, 여의도, 청라) 로비에 설치된 의류 기부함을 통해서도 가능하다. 기부된 물품은 선별작업을 거쳐 판매되며 수익금 전액은 취약계층 아동들에게 전달된다.

또한, 그룹 사옥 로비에 1회 1000원씩 카드결제를 통해 기부할 수 있는 '기부 키오스크'를 설치했다. 이는 아픈 부모님이나 조부모님을 돌보느라 힘겨운 삶을 살아가는 가족돌봄아동의 든든한 한끼를 위해 기부된다.





이 외에도 하나금융그룹은 연말을 맞이하며 개인의 작은 선행을 모아 그룹의 선한 영향력을 전파하기 위해 '하나 산타 캠페인'을 진행한다. 손님과 임직원이 함께하는 캠페인으로, 어린 시절 산타 할아버지에게 쓰는 편지처럼 자신의 선행을 공유하는 캠페인이다. 그리고 그 선행을 모아 하나금융그룹이 대신하여 취약계층 앞 하나 산타 선물을 지원할 예정이다. 손님은 개인 SNS에 게시하는 방식으로 참여할 수 있으며 자세한 이벤트 내용은 하나금융그룹 SNS에서 확인 가능하다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

