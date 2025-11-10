정성호 법무장관 "대장동 항소 포기, 항소할 사안인지 모르겠어"

정 장관 "대장동 사건, 성공한 수사·공판… 檢 양형 초과한 형량 받아"
"李 대통령과 무관… 별개 기소로 법원서 어떤 판단도 하지 않아"
검찰 수뇌부의 대장동 개발 비리 사건 '항소 포기'와 관련해 정성호 법무부 장관은 "이 사건에 검찰이 매달리는 게 바람직하지 않다"고 밝혔다.
정 장관은 10일 오전 정부과천청사로 출근하면서 기자들과 만나 "정의와 형평의 관점에서 이 사건이 항소할 사안인지 모르겠다"며 "검찰의 구형량보다 선고 형량이 더 나왔다"고 말했다.
이어 "수사 과정에서 문제점들, 특히 불법 수사라든가 회유가 있었단 얘기를 들었는데 결국 당사자 중 한 사람이 법원에서 아주 엄청난 폭로를 했다"며 "배를 가르겠다는 정도의 위협 있었다면 누가 그에 대해서 협조 안 하겠느냐"고 했다.
정 장관은 이 사건이 이재명 대통령과 무슨 상관이 있느냐고 반문하기도 했다. 정 장관은 "이 대통령은 별개로 기소돼서 재판 진행 중인데 중단돼 있고 관계자들은 재판을 따로 받고 있다. 이 재판 관련해서도 법원에서 대통령과 관련해서 어떤 판결도 한 바가 없다"고 밝혔다.
정 장관은 대장동 사건 수사와 재판이 성공적이었다고 밝히기도 했다. 정 장관은 "원론적으로 성공한 수사, 성공한 재판이었다고 생각한다"며 "검찰의 구형보다도 높은 형이 선고됐고, 검찰 항소 기준인 양형기준을 초과한 형을 선고받았다"고 말했다.
법무부가 대검찰청에 지시하거나 지침을 제시했는지와 관련해선 "다양한 보고를 받지만, 지침을 준 바는 없다"며 "여러 가지를 고려해 합리적으로 판단하라는 정도의 의사 표현을 했다"고 밝혔다.
또 "통상적으로 중요 사건은 검찰을 통해 법무부 보고가 이뤄지는데, 선고 결과를 보고받은 뒤 처음에는 항소 여부를 신중히 알아서 판단하라고 얘기했다"며 "이후 두 번째로 대검 보고가 왔을 때 검찰 구형보다 높은 형량이 선고된 게 있기 때문에 법리적으로 문제 되지 않는다고 판단했다"고 덧붙였다.
정 장관은 대장동 개발 비리 사건 항소와 관련해 지난 7일 일선 부서에서 항소하려고 한다는 보고를 받고 종합적으로 판단해달라고 주문했다고 밝혔다. 정 장관은 "최종적으로 지난주 금요일(7일) 항소 마감 당일에 대검이 일선 부서에서 항소하려고 한다고 했을 때 종합적으로 잘 판단해달라고 했다"며 "그날 오후 (민간업자) 남욱 씨가 '검사가 배를 가른다'고 했다는 상당히 충격적인 증언을 했는데 사건이 계속되면 오히려 더 정치적인 문제가 될 것이라고 판단했다"고 말했다.
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
