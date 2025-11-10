[단독]대검까지 들고 일어섰다...“노만석 용퇴하라” 퇴진 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평검사 대검 연구관들 회의

‘사퇴 건의’ 중론 모아

박철우 반부패부장 제외

대검 검사장들도 ‘용퇴’ 건의할 듯

노만석 검찰총장 직무대행이 10일 서울 대검찰청으로 출근하고 있다. 연합뉴스

검찰 수뇌부의 대장동 개발 비리 사건 '항소 포기'와 관련해 대검찰청 연구관들이 노만석 검찰총장 직무대행(대검 차장검사)에게 사퇴할 것을 건의하기로 중론을 모은 것으로 전해졌다.

10일 아시아경제 취재를 종합하면 평검사들인 대검 연구관들이 전날 모여 회의를 열고 노 차장검사에게 이번 사태에 책임을 지고 자진해서 사퇴할 것을 건의하기로 의견을 모았다.

검찰총장의 참모인 대검 부장검사(검사장)들도 항소 포기 과정에 개입한 박철우 대검 반부패부장을 제외한 모든 부장검사들이 노 차장검사가 용퇴해야 한다는 쪽으로 의견이 모은 것으로 알려졌다. 이날 대검 부장검사들도 회의를 열고 노 차장검사에게 의견을 전달할 것으로 보인다.

전국의 일선 검사장들도 구체적으로 의견을 모은 것은 아니지만, 노 차장검사 자진 사퇴를 해야 한다는 것에는 이견이 없는 것으로 전해졌다.

앞서 검찰은 지난 7일 대장동 개발 비리 혐의로 1심에서 실형이 선고된 피고인들에 대한 항소를 포기했다. 선고 형량이 구형량에 미치지 못했음에도 항소를 포기한 것은 상당히 이례적인 일인데, 수사팀이 대검과 서울중앙지검 지휘부가 항소장 제출을 막아섰다고 밝히면서 파장이 일었다.

이후 정진우 서울중앙지검장이 사의를 표명하면서 논란이 일자, 노 차장검사는 입장문을 내고 "검찰총장 대행인 저의 책임하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔다. 정 검사장과의 협의 아래 항소하지 않기로 뜻을 모았다는 것이다. 그러자 정 검사장은 중앙지검은 끝까지 항소해야 한다고 주장했으나 대검찰청이 이를 받아들이지 않았다고 밝혔다.





정 검사장은 "대검의 지휘권은 따라야 하고 존중돼야 한다"면서도 "중앙지검의 의견을 설득했지만 관철하지 못했다"고 밝혔다. 이어 "대검의 지휘를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"고 덧붙였다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

