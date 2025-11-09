운전 중 이별 통보한 내연남 흉기로 찔러

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30대 여성, 징역 2년6개월에 집행유예 4년 선고

이별을 통보한 내연남에게 흉기를 휘두른 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성이 기소유예를 선고받았다.

9일 법조계에 따르면 수원지법 형사11부(부장판사 송병훈)는 살인미수 혐의를 받는 A씨에게 최근 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고했다. 보호관찰 및 사회봉사 160시간 이수도 명령했다.

A씨는 지난해 12월 17일 오후 11시 11분께 경기 용인시 기흥구의 한 도로 위를 달리던 내연남 B씨 차량 조수석에서 흉기로 B씨를 5차례 찌른 혐의로 기소됐다. 당시 B씨가 운전을 하다가 "헤어지자"라고 말하자 화를 참지 못한 A씨가 미리 챙겨 온 흉기를 꺼내 "죽어"라고 외치며 범행한 것으로 확인됐다. B씨는 머리 부위와 어깨 부위에 약 2주간 치료가 필요한 열상 등을 입고 많은 피를 흘렸다. 당시 B씨는 가까스로 차 문을 열고 탈출할 수 있었다.

재판 과정에서 A씨 측은 "피해자를 살해할 고의가 없었다"는 취지로 주장했다.

하지만 1심 재판부는 "범행 경위와 내용, 수법 등에 비춰 죄질이 매우 나쁘다"며 "특히 살인은 소중하고 절대적 가치를 지닌 사람 생명을 빼앗는 행위로서 결과가 매우 참혹하고 어떤 방법으로도 피해 회복이 불가능한 중대한 범죄이므로 비록 미수에 그쳤다고 하더라도 죄책이 무겁다"라고 판시했다.





또 "피해자가 이 사건 범행으로 인해 심한 정신적 충격을 받은 것으로 보인다"면서도 "피고인은 피해자와 합의했으며, 피해자는 더 이상 피고인 처벌을 원하지 않는 점, 피고인에게 적응장애, 불면증, 우울증 등 정신적 문제가 있었던 것으로 보이고, 정신적 상태가 이 사건 범행에 어느 정도 영향을 미친 것으로 보이는 점 등은 피고인에게 유리한 정상"이라고 양형 이유를 설명했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

