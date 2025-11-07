광주사랑의열매, 사랑나눔 희망키움 사회공헌 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의 열매)는 '사랑나눔 희망키움 사회공헌 업무 협약식'을 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 오후 황솔촌 상무점에서 진행된 협약식에는 사랑나눔 희망키움·노틀담형제의집 등이 참여했다. 이번 협약식에선 인재육성 장학금 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다,

이번 협약은 지역 내 재능과 열정이 있는 학생들의 자립 역량 강화를 지원하기 위한 것으로 사랑나눔 희망키움은 올해 3,720만원의 기부금을 기탁할 예정이며, 기탁한 기부금은 노틀담형제의집으로 지원되어 '인재 육성 장학금'으로 사용될 예정이다.

황의남 사랑나눔 희망키움 대표는 "이번 협약을 통해 재능과 열정 있는 지역의 돌봄 아동과 청소년들이 꿈을 키워갈 수 있도록 조금이나마 힘이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 나누는 따뜻한 활동을 지속해서 이어가겠다"고 밝혔다.





박흥철 광주사랑의열매 사무처장은 "사랑나눔 희망키움 회원분들의 따뜻한 나눔 실천에 깊이 감사하다"며 "앞으로도 지역의 다양한 사회공헌 주체들과 함께 아동·청소년들이 꿈을 키워갈 수 있는 지원체계를 만들어가겠다"고 밝혔다.





