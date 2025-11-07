'18명이 1200㎞ 이어달리기'…관광공사 KDT 4500 레이스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부와 한국관광공사는 7일부터 오는 23일까지 대한민국 최장 거리 달리기 프로젝트 '코리아둘레트레일(KDT·KOREA DULLE TRAIL) 4500 레이스'를 개최한다고 밝혔다.

코리아둘레길은 동·서·남해안과 비무장지대(DMZ) 등 한반도 가장자리를 중단 없이 연결하는 장거리 여행길이다. 동해안의 해파랑길(고성~부산), 남해안의 남파랑길(부산~해남), 서해안의 서해랑길(해남~강화), DMZ 평화의 길(강화~고성)로 구성되며 전체 길이는 약 4500㎞다.

이번 KDT 4500 레이스에서는18명의 참가자가 6명씩 3개 팀으로 나눠 DMZ평화의 길을 제외한 나머지 코레일둘레길 3개 구간 1200㎞를 달린다. 해파랑길 1코스와 남파랑길 1코스의 시작점 '부산 오륙도 해맞이공원'에서 출발해 서해랑길 83코스에서 마무리된다.

코리아둘레트레일(KDT) 4500 레이스의 첫 번째 주자가 7일 동료 참가자들의 격려를 받으며 레이스를 출발하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

'왼쪽길' 팀이 해파랑길에서 7일 레이스를 시작했고 9일까지 300㎞를 달린다. 이어 '단단'팀은 남파랑길 400㎞를 무박 3일(14~16일) 일정으로 달릴 예정이다. 마지막으로 팀 허곽청신이 서해랑길 500㎞ 20~23일 완주할 예정이다.

레이스 참가자 18명은 모두 풀코스 마라톤 경험자들로, 장거리 러닝대회뿐만 아니라 사막 마라톤 등 국내외 트레일대회 입상 경험이 풍부하다. 관광공사는 지난 7월부터 KDT 4500 레이스에 함께할 참가자를 모집하고, 9월부터 10월까지 코리아둘레길 코스 교육, 메디컬 및 체력 테스트 등을 거쳐 KDT 4500 레이스를 준비했다.

18명의 도전을 담은 영상은 유튜브채널 한국관광N에서 만나볼 수 있다.





관광공사 이상민 국민관광본부장 직무대리는 "이번 KDT 4500레이스를 발판으로 걷기여행 중심의 코리아둘레길이 러닝까지 즐길 수 있는 아웃도어 체험 공간으로 확장될 것으로 기대한다"며 "관광공사는 앞으로도 코리아둘레길을 중심으로 다양한 관광콘텐츠를 발굴, 선보일 것"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

