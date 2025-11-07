엔씨소프트-엔비디아, 지스타서도 협력…시연PC 'RTX 5080' 탑재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔씨소트프 '신더시티'·'아이온2' 시연

엔비디아 고성능 GPU, 최상 환경 제공



엔씨소프트와 엔비디아가 '지스타 2025'를 통해 그래픽처리장치(GUP) 협력을 강화한다.

젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 엔씨소프트의 '아이온2'와 '신더시티' 개발진들과 기념촬영을 하고 있다. 엔씨소프트 제공

AD

엔씨소프트는 오는 13일 개막하는 '지스타 2025'에서 시연에 쓰이는 모든 PC에 엔비디아의 고성능 GPU '지포스 RTX 5080'을 탑재한다고 7일 밝혔다. 부스를 방문한 관람객은 최상의 시연 환경에서 '아이온2'와 '신더시티'를 즐길 수 있다.

양사는 지난 8월 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2025'에서부터 긴밀한 협력 관계를 이어오고 있다.

엔씨소프트는 내년 론칭을 목표로 개발 중인 '신더시티'는 '게임스컴 2025' 내 지포스 행사를 통해 엔비디아 RTX 플래그십 타이틀로 공개했다. 엔비디아 DLSS 4 멀티 프레임 생성 및 레이 리컨스트럭션, 엔비디아 리플렉스 등 혁신적인 그래픽 기술을 적용했다.

지난달 30일에는 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '지포스 게이머 페스티벌'에 참여해 '아이온2'와 '신더시티'의 최신 빌드와 신규 트레일러를 공개하기도 했다. '신더시티'는 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 '지포스 나우'에도 출시할 예정이다.





AD

엔씨소프트 관계자는 "향후 신작 개발에도 지포스 RTX GPU 기반 최첨단 그래픽 기술을 활용하는 등 엔비디아와 협력을 지속할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>