코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프]

①'AI 거품론' 덮친 코스피 4000 붕괴…7개월 만에 사이드카 발동
②'연일 내리막길' 비트코인, 결국 10만달러 무너져…6월 이후 처음
③외환보유액, 4288억달러로 21개월 래 최대…세계 9위 탈환
○미 뉴욕증시 'AI 거품' 우려 떨치고 반등
○낙폭 과대 인식에 저가 매수세 유입
○머스크 1조달러 급여안 통과 기대, 테슬라 4% 급등
■ 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등
○코스피 사이드카 발동…코스닥도 900선 무너져
○전문가 "외국인 하방 베팅은 아냐…폭락 과도"
■ [비트코인 지금]10만달러 무너져…3중 악재에 '기술주 쇼크'
○10월 대규모 청산 이후 불안감
○'해킹 사건'도 신뢰 근간 흔들어
■ 외환보유액, 4288억달러 위로…2년9개월來 '최대’
○전월 말 4220.2억달러比 68.0억달러↑
○운용수익 증가+외화 외평채 신규 발행
the Chart : 카카오뱅크 3Q 누적 순이익 3751억원…'역대 최대'
○가계대출 규제 영향으로 이자수익 늘어
○비이자수익으로 실적 상승
○해외 진출도 순항 중
■ "코인 할인, 무조건 수익"…리딩방 사기 중형 잇따라
○할인된 가격으로 판매한다고 홍보
○인수합병, 우회상장 홍보 후 37억원 편취
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515373916930
■ 현암사 대형법전 결국 제작 중단…수험생용 소형법전은 유지
○디지털 수요 증가 영향
○공공기관 법전 구매 예산 배정도 미지수
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515441938102
■ "WBG 법무팀, 측면 지원 넘어 개발 현안 주도" 스테판스 수석부총재 겸 법무총괄
○전 세계 로펌서 인재 찾아 채용
○"효율적 법적 생태계가 경제 발전 핵심"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515540463048
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 그린광학 청약, 예정공모가 1만4000~1만6000원
코스닥 더핑크퐁컴퍼니 청약, 예정공모가 3만2000원~3만8000원
○해외
00:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (10월)
00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)
00:30 미국 원유재고
09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (10월)
16:45 프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (3분기)
18:30 영국 건설 구매관리자지수 (10월)
21:00 영국 금리결정 (11월)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 10%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
