GS건설 메이플자이, 세계조경가협회 시상식서 2개 부문 수상

GS건설 메이플자이 조경 이미지. GS건설

GS건설은 메이플자이가 세계조경가협회(IFLA)에서 주관하는 세계조경가협회 아시아·태평양지역 조경 어워드에서 총 2개 부문 본상을 수상했다고 5일 밝혔다.

IFLA는 1948년 창설한 국제적인 조경단체로, 70여개의 회원국을 보유하고 있다. 매년 회원국 내에서 시공된 건축물 중 환경의 질적 이익을 달성한 프로젝트를 선정해 시상하고 있다.

올해 IFLA 어워드에서 주거 부문과 문화 및 도시경관 부문을 수상한 메이플자이는 GS건설이 서울 서초구에 지은 3307가구 규모의 대단지다, 리브랜딩 된 자이(Xi)의 조경 철학을 담은 대표 단지로 꼽힌다.

2개 단지로 나눠 조성된 아파트를 연결하는 공공 보행길에 아름다운 단풍나무 길을 연출한 점이 좋은 평가를 받아 수상의 영예를 안았다. 앞서 메이플자이는 한국색채 대상에서 한국디자인단체총연합회장상을, 통합형 사이니지 시스템으로 2025 굿디자인 어워드를 수상하기도 했다.

GS건설은 지난해 11월 자이 리브랜딩 이후 고객의 일상 속 경험에서 영감을 얻는 '라이프스타일 브랜드'로 재탄생하고 있다. 올해 리브랜딩 이후 디자인과 조경 혁신을 통해, 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상하며 경쟁력을 글로벌 무대에서 입증했다.





GS건설 관계자는 "세계적인 IFLA 어워드와 대한민국 조경 대상에서 연이어 거둔 수상의 성과는 리브랜딩 이후 자이가 새롭게 구축한 조경 디자인의 방향성과 실체에 대한 성과"라며 "앞으로도 '모든 순간이 차이가 되는 자이'라는 브랜드 슬로건 아래 자이 고유의 철학과 기준을 담은 디자인을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

