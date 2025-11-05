'K-안티 드론 기술' 경주 APEC 현장서 실전 데뷔

국내에서 자체 개발한 안티드론 기술이 현장 경호에 실전 배치되는 데뷔전을 치렀다.
한국원자력연구원(원자력연)은 불법 드론 지능형 대응기술개발 사업으로 개발한 드론 탐지 및 무력화 장비가 최근 경주에서 열린 'APEC 2025' 현장 경호에 실전 배치도 임무를 수행했다고 5일 밝혔다.
임무에 투입한 '지능형 무력화' 장비는 원자력연과 통신·보안기업 ㈜바른기술이 개발했다. 드론 탐지·식별·무력화의 전체 과정을 이동·설치가 쉬운 단일 장비로 구현한 것이 특징이다. 이 장비는 드론을 실시간 해킹하는 라이브 포렌식 기술로 불법 드론의 제어권을 탈취해 적을 무력화할 수 있다.
특히 상용화된 드론 뿐 아니라 기체 정보가 없는 '커스텀 드론'의 무력화가 가능해 실질적 활용 가치가 높다는 평가를 받는다.
LIG넥스원과 수산이앤에스, 휴라, 이오아이알이 협력해 개발한 '지상 기반 시스템'도 APEC 현장 경호 임무에 투입·활용됐다.
이 시스템은 레이더, RF스캐너, 카메라를 하나의 관제 화면에서 운용하는 통합운용시스템으로 여러 센서 정보를 통합해 드론 탐지율과 식별률을 높임으로써 빠른 대응을 가능케 한다.
경주 APEC 현장에서는 지능형 무력화 장비와 지상 기반 시스템 등 장비를 활용해 세계 각국 정상 및 관계자가 모이는 회담장, 숙소, 이동 동선, 경주로 오가는 주요 항만을 주요 거점으로 24시간 감시 및 유사시 대응 임무를 수행했다.
이들 장비 기술은 국가 중요 시설의 불법 드론 위협에 대응하기 위해 2021년부터 진행한 우주항공청과 경찰청의 '불법 드론 지능형 대응기술개발' 사업의 성과다.
이 사업은 원자력연이 총괄기관을 맡고 LIG넥스원, 한국항공우주연구원 등 30여개 기관이 참여해 5년간 연구를 진행하는 것으로 추진됐다. 원자력연은 사업을 통해 개발한 기술이 향후 원자력시설, 공항, 정부청사 등 도심 민가와 가깝게 위치한 국가 중요 시설에서 불법 드론의 위협에 대응하는 수단으로 활용될 수 있도록 제품 상용화 등 노력을 지속해 나갈 계획이다.
탁택우 원자력연 보안기술연구실 박사(사업 총괄책임)는 "연구개발 성과물이 국가 행사가 열리는 현장에서 실제 활용된 것에 연구자로서 큰 자부심을 느낀다"며 "원자력연은 사업을 통해 개발한 기술의 고도화와 상용화를 위한 후속 연구를 지속해 추진하겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
