더불어민주당 경주시 지역위 "APEC 성공, 경주시민의 헌신·협조 없이는 불가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한영태 위원장, "APEC 이후의 지속가능한 발전된 경주를 준비해야 할 시점"

한영태 더불어민주당 경주시지역위원장은 4일 논평을 내고 "천년고도 경주에서 개최된 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의는 대한민국 외교의 위상을 높이고, 경주가 국제 외교의 중심지로 자리매김하는 역사적인 계기가 됐다"고 밝혔다.

한 위원장은 "이번 정상회의는 미국, 중국, 일본 등 주요국과의 외교적 성과는 물론, 인공지능 기술 격차 해소와 기술 불평등 대응을 위한 글로벌 협력 논의까지 선도하며, 대한민국의 외교적 역량을 전 세계에 각인시켰다"고 평가했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 한영태 위원장이' 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 앞두고 이재명 대통령을 만나 식사를 하며 APEC 이후에도 경주의 지속가능한 발전에 대한 숙원사업을 전하는 모습.

AD

그는 "경주의 역사성과 문화적 자산을 바탕으로 한 공공외교 프로그램 또한 세계인의 찬사를 받으며, 문화강국으로서의 위상을 다시금 확인시켰다"며 "무엇보다 이번 정상회의의 성공은 경주시민 여러분의 헌신과 협조 없이는 불가능했다"고 말했다.

이어 "행사 기간 동안 교통 통제, 숙박 불편, 일상생활의 제약 등 여러 어려움 속에서도 시민 여러분은 성숙한 시민의식으로 국제행사의 성공을 뒷받침해줬다. 경주시민의 자부심이 곧 대한민국의 자부심이며, 이에 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 강조했다.

한 위원장은 "이제 우리는 POST APEC, 즉 APEC 이후의 경주를 준비해야 할 시점에 서 있다"며 "더불어민주당경주시지역위원회는 이번 정상회의의 성과를 일회성 이벤트로 끝내지 않고, 경주의 지속가능한 발전으로 이어가기 위해 다음과 같은 방향으로 노력하겠다"고 약속했다.





AD

그러면서 "우선, 경주의 숙박·교통 등 도시 인프라를 개선하고 국제행사에 걸맞은 도시로 발전시키기 위해 초당적으로 협력하겠다"며 "이를 통해 문화, 관광, 외교가 조화를 이루는 경주의 도시 정체성을 강화하고, 경주가 세계적인 문화외교 도시로 성장할 수 있도록 제도적 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>