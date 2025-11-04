정부, 北김영남 사망에 조의…"남북대화 물꼬 트는 데 기여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

北인사에 대한 정부 차원의 조의 표명, 역대 네 번째

정부는 김영남 전 북한 최고인민회의 상임위원장의 사망 소식이 전해진 4일 정동영 통일부 장관 명의로 조의를 표했다.

정 장관은 이날 조의문을 통해 "김 전 위원장의 부고를 접하고 애도의 뜻을 표한다"고 밝혔다. 그러면서 "김 전 위원장은 2018년 평창 동계올림픽 당시 북측 대표단을 이끌고 방남해 남북대화의 물꼬를 트는 데 기여한 바 있다"며 "2005년 6월과 2018년 9월 두 차례에 걸쳐 평양에서 김 전 위원장을 만나 한반도 평화와 남북관계 발전을 위해 의미 있는 대화를 나눴던 기억이 난다"고 개인적 경험을 덧붙였다.

정 장관은 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족과 북측 관계자 여러분께도 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

정부가 북측 인사의 사망에 조의를 표한 것은 이번이 역대 네 번째다. 2005년 10월 연형묵 국방위원회 부위원장이 사망했을 때 당시 통일부 장관이던 정동영 장관이 조의를 표한 것이 첫 사례다. 이어 이듬해인 2006년 8월 임동옥 노동부 통전부장 사망시 이종석 당시 통일부 장관이 같은 방식으로 조의를 표했다. 가장 최근에는 2015년 12월 김양건 조선노동당 통전부장이 사망했을 때 홍용표 당시 통일부 장관이 전통문으로 조의를 표했다.





다만 이번에는 남북 통신선이 완전히 단절된 상태여서 전통문을 보내지 못하고 통일부가 장관의 조의문을 발표하는 방식으로 대체했다. 통일부 당국자는 "충분히 우리의 뜻이 전달된다고 본다"고 말했다. 정부 차원의 조의문에 정 장관의 개인 경험이 포함된 배경에 대해서는 "입장은 (정부 내에서) 다 같이 조율한 것"이라고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

