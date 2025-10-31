[경주APEC]IMF총재 "韓경제 내년 잠재성장률 수준 반등"…李 "미래 긍정적"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李 "코스피 4000 넘어…경제 빠르게 회복"

"재정 지속가능성 고려…성과 중심 재정운영"

IMF총재 "과감한 구조개혁 계속해야" 제안

이재명 대통령은 31일 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재를 만나 최근 코스피지수가 처음 4000포인트를 넘은 것을 언급하며 한국 경제가 빠르게 회복 중이라고 말했다. 게오르기에바 총재는 내년 한국 경제가 잠재성장률 수준으로 반등할 것이라고 했다.

이 대통령은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 경북 경주를 방문한 게오르기에바 총재를 접견하고 세계 경제와 한국 경제 전망, 경제정책 방향, 경제성장 전략 등에 대해 논의했다.

이재명 대통령과 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 31일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 면담 전 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이 자리에서 "사실 대한민국에는 IMF가 좋지 않은 기억인데 앞으로는 IMF와 그런 일이 생기지 않도록 예방하는 역할을 잘해주면 좋을 것 같다"며 "저희가 충분히 대비하지 못했기 때문인데, 전 세계적으로 미리 조언하고, 체크하고, 예방할 수 있게 해서 안전하게 세계 경제가 성장할 수 있도록 도와달라"고 했다.

게오르기에바 총재는 "한국이 과거 위기 때문에 금융 지원을 받아야 했던 것은 이제 정말 먼 옛날 이야기"라며 "이제는 한국이 다른 나라의 모범이 되고 있으며 다른 나라들에 금융 지원을 하는 입장"이라고 답했다.

게오르기에바 총재는 이 대통령에게 잠재성장률 상승 관련해 과감한 구조개혁과 다른 나라와의 협력이 중요하다고 제언했다.

그는 "(한국은) 지금까지 해온 과감한 구조개혁을 계속 해나가야 한다"며 "이를 통해 경제의 역동성이 높아지고, 혁신성이 높아지고, 성과도 높아질 것이다. 변동성이 높은 글로벌 경제 속에서는 결국 국내 경제의 힘이 중요하다"고 했다.

게오르기에바 총재는 "다른 나라들과 협력을 앞으로도 강화하길 바란다"며 "전 세계적으로 역내에서 연계성이 높아질수록 우리 경제, 전 세계 경제가 더 강화된다"고 설명했다.

이외에도 게오르기에바 총재는 최근 미국 워싱턴에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 한국의 초혁신 경제 계획을 들었다고 말하며 "한국은 역동성과 관련해 다른 나라의 모범이 될 것이다. 한국의 조선 산업에도 큰 영감을 받았다"고 했다.

김용범 대통령실 정책실장은 접견이 끝난 후 브리핑을 통해 이 대통령이 접견에서 "저성장의 원인이 양극화에 있고, 국가 경제의 핵심은 포용성장을 추진함으로써 양극화 해소와 지속 성장을 달성할 수 있다고 말했다"고 전했다.

김 실장은 "다만 (이 대통령은) 포용성장을 추진할 경우 국가 전체적으로 장기적으로는 이득이 될 수 있지만 단기적으로는 손해를 보는 일부 그룹의 저항으로 개별 국가에서 이 정책을 실현해 나가는 데 어려움이 있다고 지적했다"며 "앞으로 대통령은 IMF나 세계은행과 같은 국제금융기구에서 포용 성장이 중장기적으로 국가 전체에 도움이 된다는 연구를 많이 해달라고 당부했다"고 말했다.

이어 "게오르기에바 총재는 경제 성장을 위해서는 혁신을 통한 생산성 제고와 함께 이 대통령이 강조한 포용성장이 매우 중요하다고 공감했다"며 "내년 3월 IMF가 주최하는 컨퍼런스가 태국에서 열리는데, 포용성장에 대한 특별한 세션을 만들겠다고 화답했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재를 접견하고 있다. 연합뉴스

이 대통령과 게오르기에바 총재는 이날 경제 전망에 대한 이야기도 나눴다.

이 대통령은 "새 정부 출범 이후 정치적 불확실성이 신속히 해소되면서 한국경제가 빠르게 회복되고 있다"며 "코스피지수가 사상 처음으로 4000포인트를 넘어서는 등 국내외 투자자들도 한국의 미래를 긍정적으로 바라보고 있다"고 했다.

그러면서 "정부 정책에 대한 기대감, 신속한 추가경정예산(추경) 집행 등으로 인해 민간소비 심리가 개선되는 등 경기가 활력을 찾고 있다"며 "이런 흐름이 내년에도 이어지기를 기대한다"고 말했다.

게오르기에바 총재는 "최근 한국의 소비, 수출 등 여러 지표로 볼 때 한국경제가 회복되고 있으며 이런 흐름이 이어져 내년에는 한국이 잠재성장률 수준으로 반등할 것으로 예상한다"고 설명했다.

이 대통령은 게오르기에바 총재에게 한국 정부가 인공지능(AI)과 디지털 기술의 변화를 가속해 AI 대전환, 초혁신경제 구현을 통한 성장동력을 마련 중이라고 했다.

또 지속 가능한 성장을 위해 자본이 기업투자, 산업혁신 등 생산적 금융으로 이어지도록 금융·외환시장 선진화도 적극 추진 중이라고 강조했다.

특히 재정의 지속 가능성을 고려하면서 경제의 마중물 역할을 할 수 있도록 성과 중심으로 재정을 운영할 것이라고 설명했다.





이 대통령은 IMF와 게오르기에바 총재가 세계 경제 성장 및 안정을 위해 노력한 것을 높이 평가하면서 "한국도 경제 발전 경험을 토대로 저소득·취약 국가를 지원하는 IMF의 노력에 적극적으로 동참하겠다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

