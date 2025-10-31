서초구, 10월 대한민국 기초자치단체 브랜드평판 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참여·소통·미디어 지수 크게 상승

서울 서초구(구청장 전성수)가 올 10월 대한민국 기초자치단체 브랜드평판에서 1위를 차지했다.

한국기업평판연구소가 지난 9월 30일부터 이달 31일까지 226개 기초자치단체 브랜드의 빅데이터 3억4284만여 건을 분석한 결과에 따르면 서초구는 브랜드평판지수 754만5770으로 1위를 차지했다. 2위는 강남구(732만1069), 3위 영등포구(572만4477)가 뒤를 이었다.

전성수 서초구청장. 서초구 제공.

이번 평판 평가지표는 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수 등 네 가지 지수를 종합해 산출됐다. 서초구는 참여지수 32만6262, 미디어지수 115만4253, 소통지수 278만3877, 커뮤니티지수 328만1379를 기록했고, 지난 9월 대비 브랜드평판지수가 119.65% 상승하는 등 급격한 성장세를 보였다.

구창환 한국기업평판연구소 소장은 “서초구 브랜드는 지난달 대비 브랜드소비가 소폭 하락했으나 브랜드 이슈와 소통, 확산 지수가 크게 증가하며 종합 평판 지수 상승을 견인했다”며 “이는 구민과의 활발한 소통과 미디어 노출 확대가 긍정적인 영향을 미쳤기 때문”이라고 분석했다.

서초구는 지속적으로 주민 삶의 질 개선과 다양한 문화·복지 정책을 통해 사회적 가치를 높이며 강력한 브랜드 이미지를 구축하고 있다.





한편, 10위권 안에는 강남구, 영등포구, 송파구, 고양시, 수원시, 종로구, 청주시, 창원시, 금천구 등이 포함됐다. 한국기업평판연구소는 기초자치단체 브랜드 빅데이터가 전월 대비 10.82% 증가하는 등 전반적인 지방자치단체 브랜드에 대한 관심과 참여가 확대되고 있다고 평가했다.





