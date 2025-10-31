조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"박사 후 6개월 만에 교수…유승민 설명해야"

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 유승민 전 국민의힘 의원 딸 유담씨의 인천대학교 조교수 임용 논란과 관련해 "더도 말고 덜도 말고 내 딸과 아들에게 적용했던 기준을 국민의힘 소속 정치인과 검사들의 자식에 정확히 적용하자"고 목소리를 높였다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 비대위 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조 비대위원장은 31일 자신의 페이스북을 통해 "나는 나의 '불공정'에 대해 여러 번 공개 사과했고 그 법적 결과를 감내했다"며 이같이 말했다.

그는 "국정감사에서 유승민 전 의원의 딸 유담의 교수 채용과정에 대한 심각한 의혹이 제기됐다"며 "국립대 교수 출신으로 장담하지만 SSCI 6편 논문을 쓴 국제마케팅 전문가를 제치고 박사학위 취득 후 여섯 달밖에 되지 않은 젊은 연구자(94년생, 동국대 학사-연세대 석사-고려대 박사)가 국립대 교수로 채용되는 일은 쉬운 일이 아니다"고 지적했다.

이어 "연구 경력이 없는데 경력 심사 만점을 받았다. 논문 점수는 하위권이었고, 그 논문도 쪼개기나 자기 표절 등의 의혹이 있다"며 "대학 교수되기 참 쉬웠구나. 2019년 윤석열 검찰의 기준, 그리고 국민의힘과 '공정'을 외쳤던 사람들의 기준으로는 유승민, 유담의 자택 및 인천대는 압수수색돼야 했고, 채용 심사 교수들도 조사받아야 하지 않는가"라고 말했다.

그러면서 "당신들의 분노와 공정은 선택적이 아니었던가"라며 "모든 사안에 당당하던 유 전 의원은 이 건에 대하여 직접 해명하고 기자들의 질문을 받길 바란다"고 덧붙였다.

조 비대위원장은 또 국민의힘 인사들의 자녀 특혜 의혹을 언급했다. 그는 "고등학교 1학년으로 단독 저자 영어 논문을 6편 작성하여 4개의 저널에 발표한 한동훈 전 국민의힘 대표의 딸도 아무 조사받지 않았다"며 "인천 소재 국제학교에 대한 압수수색도 없었다. 케냐의 논문 대필업자가 자신이 대필했다고 인터뷰했는데 이 사람에 대해 수사를 했던가. 당시 검찰은 외국 수사 기관에 형사 사법공조 요청도 하지 않았다"고 짚었다.





조 비대위원장은 "미국 고교 재학 중 서울대 의대 연구실에서 인턴으로 일하면서 국제의공학학회 논문 포스터에 '서울대 대학원 소속 연구원'이자 제1 저자로 이름을 올린 나경원 국민의힘 의원의 아들도 무혐의를 받았다"며 "제4저자로 이름을 올린 건은 시한부 기소 중지된 것으로 아는데, 그 뒤 감감무소식"이라고 지적했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

