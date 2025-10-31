"불법 현수막 꼼짝마" 용인시, 시민수거단 내달 3일부터 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

38명 규모…내년 상반기 활동

경기도 용인시는 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위한 '불법 현수막 시민수거단'을 다음 달 3일부터 20일까지 모집한다.

용인시 '불법현수막 시민수거단'이 도로변의 불법 현수막을 떼어내고 있다. 용인시 제공

AD

이번 시민수거단 운영은 휴일 및 야간에 게시하는 이른바 '게릴라 현수막'을 근절하고, 민간인이 불법 광고물을 제거할 때 발생할 수 있는 재물손괴' 문제를 사전에 차단하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

모집 인원은 38명이다. 용인시에 거주하는 20 이상~70세 미만 시민 중 스마트폰 사진 촬영과 정비 실적 등록이 가능한 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 단 ▲광고물 정비원 ▲환경미화원 ▲옥외광고사업 종사자 ▲공공근로·희망일자리 참여자(가족 포함)는 모집 대상에서 제외된다.

희망자는 증명사진, 주민등록등본 등을 지참해 거주지 읍·면·동 행정복지센터에 방문 신청하면 된다. 선발된 시민은 교육 이수 후 내년 6월까지 활동하게 된다.

시는 시민수거단이 수거한 불법 상업용 현수막에 대해 가로형은 장당 3000원, 족자형은 장당 1500원을 보상한다. 1인당 월 최대 보상금은 100만원이다.





AD

시 관계자는 "내실 있는 불법현수막 시민수거단 제도를 통해 거리의 쾌적한 환경과 시민의 자발적 참여를 유도해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>