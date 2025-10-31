'장사의신' 은현장 국감출석 "가세연 김세의 빨리 수사해야"

은현장 "징벌적 손해배상 도입해야"
김세의 해임 위해 가세연 지분 50% 매입
유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하는 은현장 씨가 국회 국정감사에 출석해 김세의 대표 해임을 위해 가로세로연구소(가세연) 지분 50%를 매입했다고 밝혔다. 은 씨는 가세연 등 사이버렉카가 허위사실에 기반한 콘텐츠로 막대한 이익을 얻고 있다면서 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다고 강조했다.
30일 이준석 개혁신당 의원은 '사이버렉카 심각성'을 지적하기 위해 가세연의 지속적인 공격으로 인해 피해를 보았던 은 씨를 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 참고인으로 불렀다. 김세의 씨가 속한 가세연과 복수의 사이버렉카 유튜버들은 2023년부터 '장사의신' 은 씨에 대한 '주가 조작 의혹' '가짜 성공 신화' 등 갖가지 의혹을 제기했었다.
은 씨는 가세연 등 사이버렉카로 인한 피해를 고발하고, 사이버렉카에 대한 제재 강화를 요구했다. 사이버렉카는 금전적 이익 등을 위해 유명인들의 부정적인 이슈와 관련한 영상 콘텐츠를 만드는 유튜버들을 일컫는 용어다. 은 씨는 한 치킨 프랜차이즈 창업가로 가세연의 허위사실 유포로 막대한 피해를 받았다고 주장하며 대응하고 있다. 특히, 그는 지난해 강용석 변호사가 제삼자에 판매한 가세연 주식을 사들여 지분 50%를 확보한 것으로 알려졌다. 가세연이 소송을 제기했지만 임시주주지위 확인 가처분이 지난 6월 인용됐다. 은 씨는 주주총회를 개최해 김 씨 급여를 0원으로 정하는 안건을 통과시켰다.
은 씨는 가세연 주식 매입 이유를 묻는 이준석 개혁신당 의원 질의에 "법으로 해결하면 가장 좋겠지만, 법적으로 누군가를 처벌하기 위해선 시간 오래 걸린다. 법은 법대로 하고, 사비로 김 씨를 해임하기 위해 가세연 지분을 인수했다"고 답했다. 은 씨는 가세연 방송에 대해 "99% 조작과 사기"라고 비판하면서 "가세연은 배우 김수현, 쯔양 등을 상대로 (허위)방송을 했고 소송이 제기됐지만 조사가 제대로 이뤄지지 않고 있다. 경찰이 제대로 수사를 해야 다른 피해자가 나오지 않는다"고 주장했다.
