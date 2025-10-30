[경주APEC]헬기서 한화오션 거제조선소 조망한 캐나다 총리 "규모 엄청나"

"헬리콥터를 타고 오니 제가 예상했던 것을 볼 수 있었습니다. 작업 규모가 엄청납니다"
경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한 중인 마크 카니 캐나다 총리는 30일 오후 경남 거제 한화오션 조선소에서 김동관 부회장을 만나 "한화와 더 크고 깊은 관계가 중요하다"며 이같이 말했다. 이날 일정에는 김민석 국무총리도 동행해 캐나다와의 안보·국방 협력 의지에 힘을 보탰다.
카니 총리는 김 부회장의 안내를 받아 선박 조립공장을 둘러본 뒤 최근 진수한 3600t급 잠수함인 장영실함 내부를 시찰했다. 또 공장으로 이동해 건조 중인 잠수함을 살펴봤다. 해당 잠수함에는 태극기와 캐나다 국기가 함께 걸렸다.
원형 형태의 선체 일부를 둘러보던 김 총리가 "저것을 이어 붙이는 것인가"라고 묻자 김 부회장은 "그렇다. 이게 핵(추진) 잠수함으로 만들려면 폭이 어느 정도 더 커져야 한다"고 답했다.
이번 카니 총리의 조선소 방문은 캐나다 정부가 최대 60조원 규모 잠수함 건조 및 유지보수 사업 발주를 준비 중에 이뤄진 것이어서 주목된다. 한화오션은 HD현대중공업과 함께 해당 사업을 수주하기 위한 '적격후보(숏리스트)'에 선정된 상태다.
이날 카니 총리의 방문에 한국 측에서는 김 총리를 비롯해 이두희 국방부 차관, 권원직 외교보좌관, 강환석 방위사업청 차장, 마이클 쿨터 한화글로벌디펜스 대표 등이 동행했다. 캐나다 측에서는 데이비드 맥귄티 국방부 장관, 필립 라포튠 주한대사가 참석했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
