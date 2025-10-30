익산시, 내달 4~9일 '빅터 코리아마스터즈 배드민턴대회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총상금 24만달러…27개국 선수 320명 참가

전북 익산시가 내달 4~9일 원광대학교 문화체육관에서 '2025 익산 빅터 코리아마스터즈 배드민턴선수권대회'를 연다.

30일 시에 따르면 이번 대회는 세계배드민턴연맹(BWF)이 승인하고 대한배드민턴협회가 주최, 전북특별자치도배드민턴협회가 주관한다.

2025 익산 빅터 코리아마스터즈 배드민턴선수권대회 포스터. 익산시 제공

AD

총상금은 24만달러(한화 약 3억4,000만원) 규모로, 전 세계 27개국에서 320명의 선수가 참가해 치열한 승부를 펼칠 예정이다. 특히 이번 대회는 경기뿐만 아니라 시민과 배드민턴 팬들을 위한 국가대표 사인회가 마련돼 눈길을 끈다.

내달 8일 오후 2시에는 여자단식 세계랭킹 1위 안세영 선수, 남자복식 세계랭킹 1위 서승재·김원호 선수가 팬 사인회에 참여한다. 내달 9일 오후 1시에는 여자복식 세계랭킹 3위 공희용 선수, 오후 2시에는 남자복식 세계랭킹 23위 강민혁·기동주 선수, 여자복식 세계랭킹 22위 정나은·이연우 선수가 팬들과 만난다.

이 중 안세영·서승재·김원호·공희용 선수는 이번 대회에는 출전하지 않지만, 팬들의 성원에 감사의 마음을 전하고자 사인회에 함께한다.

경기 관람은 놀(NOL)티켓(옛 인터파크 티켓)에서 예매 후 가능하며, 좌석별 관람료는 2만~5만원이다. 또 경기는 스포티비(SPOTV) 채널을 통해 익산시 홍보영상과 함께 생중계된다. 시는 대회와 팬 사인회 기간 교통 혼잡이 예상되는 만큼, 대중교통 이용 등 방문객들의 협조를 당부했다.





AD

정헌율 시장은 "전 세계 배드민턴 팬들의 관심이 집중되는 이번 대회를 통해 스포츠 도시 익산의 위상이 더욱 높아질 것으로 기대한다"며 "참가 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>