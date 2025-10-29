[경주APEC]CEO 서밋 연단 오른 트럼프…박수로 환대한 韓총수들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 트럼프 대통령 특별연설

현대차, 포스코, 롯데 등 총수들 모여

1시간여 지각에도 자리 지켜

'한미 관계' 강조…큰 박수로 화답

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경주 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 연단에 오른 가운데 국내 주요 기업 총수들도 참석해 그의 방문을 환영했다.

이날 오후 트럼프 대통령은 경주 예술의전당에서 열린 CEO 서밋에서 특별연설을 했다. 당초 예정된 오후 12시 시작보다 약 1시간 늦게 현장에 도착한 가운데 국내 주요 기업 총수들은 대부분 끝까지 자리를 지키며 그를 맞이했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 강진형 기자

AD

이날 오전 개회식 참석 후 정오부터 현장에 도착한 정기선 HD현대 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 정용진 신세계그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 최윤범 고려아연 회장, 장인화 포스코 회장, 류진 한국경제인협회 회장 등 총수들은 단상 바로 앞줄 플래티넘 좌석에 나란히 앉아 1시간여를 대기했다. 이 과정에서 총수들은 서로 반갑게 인사하거나 대화를 나누기도 했다.

정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)과 정용진 신세계 회장, 이재용 삼성전자 회장이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋 개회식에서 인사하고 있다. 공동취재단

이어 1시쯤 트럼프 대통령이 모습을 드러내자 CEO 서밋 의장인 최태원 대한상공회의소 회장이 그를 영접한 후 함께 기념촬영을 했다. 트럼프 대통령과 함께 하워드 러트닉 미 상무장관, 스콧 베센트 미 재무장관 등도 등장해 국내 기업인들과 인사했다.

트럼프 대통령이 1시간여 연설을 하는 동안 참석자들은 4번 정도 크게 박수로 화답했다. 특히 그는 "대한민국은 미국의 친구이자 가까운 동맹국", "한국과 미국은 결혼한 관계처럼 매우 특별한 관계를 가지고 있다"고 밝히는 등 행사 개최지인 한국과 미국의 관계에 대해 긍정적인 언급을 반복했다. 또 "미국에서 한국과 미국이 다시 선박을 건조해 나갈 수 있게 됐다. 이제 단기간 내 구체적 성과가 나올 것"이라고 언급했을 때도 청중들은 큰 박수소리로 화답했다.





AD

29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에서 참가자들이 도널드 트럼프 미국 대통령 정상 특별연설을 기다리고 있다. 강진형 기자

그가 연설을 마치고 퇴장하자 총수들도 속속 자리를 떠났다. 이후 크리스토퍼 럭스 뉴질랜드 총리, 방탄소년단 RM 등이 연설을 이어갔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>