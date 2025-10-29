英 토이 브랜드 젤리캣, 성수동 팝업스토어로 국내 공식 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 12월 28일까지 성수동 '엠엠성수'서 운영

영국 토이 브랜드 젤리캣(Jellycat)이 다음 달 5일 서울 성수동에서 체험형 팝업스토어 '젤리캣 스페이스'를 선보이며 한국 시장에 공식 진출한다고 29일 밝혔다.

이번 팝업 스토어에서는 방문객들이 젤리캣 스페이스 HQ로 순간이동한 듯한 공간 속에서 젤리캣 특유의 유쾌한 감성과 상상력 속으로 빠져드는 특별한 몰입형 경험을 제공할 계획이다.

젤리캣 스페이스 로고. 젤리캣 코리아

AD

젤리캣의 캐릭터들은 러버블스, 어뮤저블스, 액세서리 등 세 가지 카테고리로 구성된다. 글로벌 팬들에게 사랑받는 '러버블스'의 바쉬풀 버니와 바톨로뮤 베어, 어뮤저블스 썬과 어뮤저블스 피넛 등 '젤리캣 스페이스' 팝업 스토어에서 다양한 젤리캣 시그니처 컬렉션을 만나볼 수 있다.





AD

팝업 스토어는 오는 12월 28일까지 서울 성동구 성수동이 위치한 '엠엠성수'에서 운영된다. 입장은 이날부터 젤리캣 코리아 공식 홈페이지에서 진행되는 사전 방문 예약 또는 현장 대기를 통해 가능하다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>