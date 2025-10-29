동아에스티, 3분기 매출 분기 최대 '1984억'

R&D 집행에 영업익 감소
동아에스티가 올해 3분기 ETC(전문의약품) 부문의 호조에 힘입어 분기 기준 최대 매출을 기록했다.
동아에스티는 연결기준 올해 3분기 매출이 1984억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했다고 29일 공시했다. 영업이익은 168억원으로 15.4% 감소했다. 회사 측은 "새로운 ETC 품목 매출 확대가 분기 최대 매출로 이어졌지만 지난해 3분기에 낮은 R&D 집행 효과가 반영돼 영업이익은 기저효과가 있었다"고 설명했다.
실제 3분기 R&D 비용은 264억원으로 전년 동기(203억원) 대비 30%가량 늘었다. 동아에스티는 신약 파이프라인 확대와 글로벌 임상 가속화를 위해 R&D 투자 기조를 유지하는 중이다.
ETC 부문 매출은 1453억원으로 전년 대비 20.6% 증가했다. 기존 성장 품목인 그로트로핀과 모티리톤이 견조한 흐름을 보였으며, 자큐보와 디페렐린 등 신규 품목이 본격 매출에 기여하기 시작했다. 특히 자큐보는 143억원을 기록하며 전년 동기 대비 2014% 성장했다.
그로트로핀은 360억원(+6.6%), 모티리톤은 97억원(+4.5%)을 각각 기록했다. 반면 슈가논은 64억원으로 소폭 감소했다. 타나민은 27.8% 증가한 34억원을 기록하며 회복세를 보였다.
해외사업 부문은 409억원으로 11.0% 감소했다. 박카스 수출 물량이 소폭 줄었고, 자가면역치료제 이뮬도사는 상반기 재고 조정 영향으로 실적이 감소했다. 다만 당뇨병 치료제 에보글립틴은 108.2% 증가한 40억원으로 두 자릿수 성장을 보이며 반등세를 이끌었다.
동아에스티는 실적 변동성보다 산업 가치 확장을 위한 R&D 강화 전략에 집중하고 있다. 미국 자회사 메타비아를 통해 개발 중인 MASH (대사이상 간질환) 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했다. 지난해 12월 발표된 탑라인 데이터에서 ALT, CAP, FAST, HbA1c 등 핵심 평가지표 전반에서 안전성과 유효성을 확인했다. 해당 품목은 오는 11월 미국간학회(AASLD)에서 임상 데이터 후속 발표가 예정돼 있다.
비만 치료제 DA-1726은 글로벌 임상 1a상 파트2까지 체중감량 효과와 안전성을 확인했다. 현재 최대 내약 용량 탐색 추가 시험이 진행 중이며 올해 12월 탑라인 발표가 예정됐다. 11월 미국비만학회(Obesity Week)에서 임상 및 전임상 데이터가 공개될 예정이다.
치매치료제 DA-7503은 타우 단백질 응집을 표적으로 하는 저분자 신약으로, 국내 임상 1a상이 진행 중이다. 4분기 중 탑라인 데이터 공개가 예상된다. 동시에 아릴탄수화수소수용체(AhR) 길항제 계열 면역항암제 DA-4505도 국내 임상 1a상이 진행 중이다.
회사는 차세대 모달리티로 영역을 확장하기 위해 ADC 기술 내재화도 가속 중이다. 지난해 인수한 앱티스의 3세대 링커 기술 '앱클릭'을 기반으로 한 클라우딘18.2 표적 ADC 후보물질 DA-3501(AT-211)은 전임상을 완료했으며 내년 6월 임상 1상 IND 신청이 예정돼 있다.
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
