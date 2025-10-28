캐시워크, '동네산책' 출시 1년…지역 기반 헬스케어 플랫폼 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 헬스케어 기업 넛지헬스케어가 운영하는 건강관리 앱 '캐시워크'의 지역 기반 걷기 서비스 '동네산책'이 출시 1주년을 맞아 주요 성과를 공개했다. '동네산책'은 위치를 기반으로 산책 가능 장소를 안내하고, 해당 장소를 방문하면 캐시를 적립할 수 있는 서비스다. 이용자들이 일상 속에서 자연스럽게 걷기 습관을 형성하도록 유도하며, 지역 사회의 건강한 이동 문화를 확산시키고 있다.

28일 넛지헬스케어에 따르면 출시 1년 만에 '동네산책'은 이용자 수와 서비스 참여율이 모두 크게 늘며, 캐시워크의 대표 걷기 서비스로 자리매김했다. 2025년 9월 기준 일간 활성 이용자(DAU)는 전년 동기 대비 약 69% 증가한 61만 명, 월간 활성 이용자(MAU)는 37% 성장한 276만 명을 기록하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.

이용자들의 참여도 또한 높아져 서비스 사용 빈도와 체류율이 안정적으로 증가했다. 지난 1년 동안 '동네산책'을 통해 누적 약 39억 캐시가 지급되며 걷기가 이용자들의 일상 속 건강한 보상으로 자리잡았다.

'동네산책'은 올해 산책 보상 장소를 대폭 확대했다. 공원 중심이던 보상 장소를 병원까지 확장해 병원 위치 정보 및 진료 상태 등을 안내하고 예약·접수, 후기 작성 기능을 제공한다. 이를 통해 단순한 걷기 리워드 서비스를 넘어 지역 기반 헬스케어 플랫폼으로 진화하고 있다.

또한 '동네산책'은 걷기를 넘어 이용자 간의 지역 소통과 정보 공유로도 확장되고 있다. 사용자들은 서비스 내 지역 커뮤니티 '동네생활'을 통해 산책 중에 발견한 장소나 건강 정보, 추천 장소를 공유하며, 단골 카페, 힐링 스팟, 운동 스팟 등 다양한 주제의 지역 콘텐츠를 만들어가고 있다. 이처럼 동네산책은 '걷기-탐색-소통'으로 이어지는 자연스러운 흐름을 통해, 지역 사회를 연결하는 생활 플랫폼으로 발전하고 있다.





박정신 넛지헬스케어 대표는 "동네산책은 지역사회와 연계해 이용자들에게 새로운 걷기 경험을 제공하고 있다"며 "앞으로도 걷기를 중심으로 지역과 사람을 연결하는 대표 헬스케어 플랫폼으로 성장할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

