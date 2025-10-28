영천시의회, 2026년 주요업무보고 청취 완료 및 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하기태 의원, 야사지구 토지구획 정리사업 연말 완료 등 촉구

배수예 의원, 영천경마공원 개장 앞두고 소음 등 보상 시급

영천시의회(의장 김선태)는 제248회 임시회 기간 중 21일부터 27일까지 7일간 집행부 각 부서의 2026년 주요 업무보고를 청취하고 시정 발전을 위한 다양한 의견을 제시했다고 밝혔다.

이번 주요 업무보고는 집행부의 2026년 주요 정책 추진계획을 사전 점검하고, 현안 사업에 대한 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

영천시의회, 2026년 주요업무보고 청취 모습

주요업무보고 청취에 이어 의원별 발언 내용에 따르면 우애자 의원은 경로당 환경 개선 사업 시에 BF(장애물 없는 생활 환경) 인증 소요기간 단축을 통한 어르신 불편 최소화를 요구했다.

또한 아이행복센터의 교통 사정이 매우 위험함을 설명하며 어린이들의 안전을 위한 교통 문제 해결과 평생학습관 주차 부족 문제에 대한 대안을 제시했다.

김상호 의원은 금호초등학교 학교복합시설 건립은 지역 숙원 사업인 만큼 철저한 준비와 관계기관 협의를 통해 차질 없는 추진을 당부했으며, 808번 시내버스 노선 재운행에 적극적인 대응을 촉구했다.

김종욱 의원은 금호(경마공원) 역세권 도시개발사업은 미래 100년을 책임질 중요한 사업으로 개발구역 내 농업진흥구역 해제가 선결 과제인 만큼 직원 보강을 통해 혼연일체가 되어 사업을 추진해 주길 바라며, 내년 경마공원 개장 후에 2단계 사업까지 성공적으로 완료해 줄 것을 주문했다.

이영우 의원은 지역 축제 먹거리 부족에 아쉬움을 표하며 지역 상인단체와의 협력을 통한 먹거리 품질 향상 등 대안을 제시하고, 영천 사계절 페스티벌 추진 계획에 대해서는 구체적이고 체계적인 보완을 요구했다.

김용문 의원은 학생 유치 경쟁력 강화를 위해 현행 중식 위주의 무상급식에서 나아가 학교 및 경북도와 협의해 석식까지 지원을 확대해 질 높은 급식을 제공할 것을 제안했다.

이영기 의원은 종합스포츠센터는 시민들이 많이 이용하는 공공 체육 시설이므로 시설개선 및 보수 사업들을 한꺼번에 병행 추진하여 시민 불편을 최소화하고 골목상권 회복을 위한 지속적인 공모사업 추진과 관련 부서 협력을 요구했다.

하기태 의원은 야사지구 토지구획 정리사업 연말 완료와 군사시설 보호구역 해제 후에 실제 사업 추진 사례가 없다며 집행부의 신속하고 능동적인 대응을 촉구했다.

권기한 의원은 그동안 투입한 관광 예산 대비 낮은 수익성을 지적하여, 보현산댐 출렁다리 개통으로 증가한 관광객 수요를 놓치지 않도록 식당·숙박시설 등 관광 인프라를 조속히 개선할 것을 요구했다.

이갑균 의원은 내년 시행 예정인 돌봄통합서비스는 사회복지과와 보건소의 긴밀한 연계를 통해 재택의료케어센터를 구축하는 것이 필수적이라며, 기존 복지·보건 사업과의 중복 우려가 있는 만큼 철저한 사전 준비를 거쳐 시행할 것을 당부했다.

배수예 의원은 내년 영천경마공원 개장을 앞두고 조성 과정에서 발생한 소음·분진 등 피해에 대한 주민 보상을 조속히 완료하고, 개장 이후 방문객 유치 전략 수립 및 연관 산업 육성 방안 마련을 주문했다.

의원들은 특히 2026년 개장 예정인 영천경마공원 사업의 성공적 마무리를 강조하며, 빠르게 변화하는 시민들의 요구에 공무원들이 창의적이고 유연한 자세로 적극 대응해 줄 것을 당부했다.

주요 업무보고 청취에 대한 자세한 질의 및 응답은 시의회 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 제248회 임시회는 28일부터 30일까지 3일간 상임위원회 활동을 진행한 후, 오는 31일 제7차 본회의를 끝으로 폐회할 예정이다.





김선태 의장은 "이번 주요 업무보고 청취를 통해 시정 각 분야의 추진 상황을 면밀히 점검할 수 있었다"며 "앞으로도 시의회는 시민의 대표기관으로서 집행부와의 긴밀한 소통과 협력을 통해 영천시 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

