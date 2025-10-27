배우 정현준, 아이알엔터테인먼트 새둥지…드라마·공연 활약 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배우 정현준이 아이알엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 본격적인 활동에 나선다.

배우 정현준. 아이알엔터테인먼트 제공

AD

아이알엔터테인먼트는 "탄탄한 연기력과 무대 경험을 겸비한 배우 정현준과 전속계약을 맺고 한 식구가 됐다"며 "정현준이 드라마, 공연 등 다양한 영역에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 27일 밝혔다.

정현준은 최근 드라마웨이브에서 방송된 글로벌 숏폼드라마 '그의 품에 팔린 나'에서 주연 강민우 역을 맡아 여주인공을 짝사랑하며 묵묵히 곁을 지키는 정의로운 캐릭터로 시청자들의 호평을 받았다. 해당 작품은 드라마웨이브가 투자·배급하고 팀91이 제작을 맡았다.

공연 무대에서도 정현준의 활약은 두드러진다. 현재는 누적 관객 120만명을 돌파한 뮤지컬 '김종욱 찾기'에서 주인공 김종욱 역으로 출연 중이며, 관객들과 밀도 높은 교감을 이어가고 있다. 이 외에도 연극 '쉬어매드니스', '바스커빌 셜록홈즈 미스터리' 등 다양한 무대에서 경험을 쌓아온 실력파다.

아이알엔터테인먼트는 드라마 제작을 기반으로 한 종합 매니지먼트사로, 다수의 자체 IP를 보유하고 있으며 영상 제작 역량 또한 강화하고 있다. 정현준의 합류로 배우 매니지먼트 뿐 아니라 콘텐츠 제작 전반에 걸친 시너지가 기대되는 이유다.

정현준은 "아이알엔터테인먼트와 함께하게 되어 든든하다"며 "배우로서 더욱 깊이 있는 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

아이알엔터테인먼트 측은 "정현준은 다채로운 색을 지닌 배우로, 향후 차기작을 통해 또 다른 매력을 보여줄 예정"이라며 "무대와 브라운관을 넘나들며 폭넓은 행보를 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





AD

한편 정현준은 차기작 준비와 함께 현재 공연 활동에 집중하고 있으며, 다양한 작품을 통해 팬들과 꾸준히 만날 계획이다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>