식료품 5만원어치 훔친 '편의점 장발점', 경찰 도움으로 새 삶

극심한 생활고에 시달리던 50대가 생계형 범죄를 저질렀다가 경찰의 도움으로 삶의 희망을 찾고 있다는 소식이 알려졌다. 27일 연합뉴스는 청주시 오창읍 한 편의점에서 5만원 상당의 식료품 등에 대한 값을 치르지 않고 도주한 50대 A씨의 사연을 소개했다.

검거 당시 그는 심하게 야윈 상태로 침대에 누워 있었으며, 형사들이 부축하자 그대로 주저앉을 정도로 기력이 쇠한 상태였던 것으로 전해졌다. 형사들은 즉시 A씨에게 죽을 사 먹인 뒤 병원으로 옮겨 사비를 들여 영양 수액을 맞게 했다. 청주청원경찰서 전경

앞서 A씨는 지난 22일 계산대에서 "배가 고프다. 내일 계산하면 안 되겠냐"고 직원 B씨(50대)에게 요청했으나 거절당하자, 입고 있던 재킷을 열어 품에 있던 과도를 보여준 뒤 아무 말 없이 식료품이 담긴 봉투를 들고 편의점을 빠져나간 것으로 알려졌다. 신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 지난 25일 오전 9시 35분쯤 인근 원룸에서 A씨를 긴급체포했다. 검거 당시 그는 심하게 야윈 상태로 침대에 누워 있었으며, 형사들이 부축하자 그대로 주저앉을 정도로 기력이 쇠한 상태였던 것으로 전해졌다. 형사들은 즉시 A씨에게 죽을 사 먹인 뒤 병원으로 옮겨 사비를 들여 영양 수액을 맞게 했다.

이후 A씨 가족이 인계를 거부하자 마트에서 계란, 햇반, 라면 등 식자재를 구입해 건네고 귀가를 도왔다. A씨는 당시 형사들에게 "열흘 가까이 굶어 너무 배가 고팠다. 사람을 해할 의도는 전혀 없었다"고 말한 것으로 알려졌다. 일용직 노동자인 그는 지난 7월 이후 일거리가 끊기며 극심한 생활고에 시달렸고, 생활비를 마련하려 은행 대출을 받았으나 연체로 통장까지 압류된 상태였다. 또한 기초생활수급이나 민생회복지원금 등 각종 복지제도에 대해 전혀 알지 못해 신청조차 하지 못했다.





경찰은 A씨가 흉기를 이용해 범행 후 도주한 점 등을 고려해 구속영장을 검토했지만, 전과가 없고 극심한 생활고로 인한 생계형 범행이라는 점을 참작해 불구속 수사하기로 했다. 경찰은 이날 오창읍 행정복지센터를 방문해 A씨가 기초생활수급 등 복지제도 혜택을 받을 수 있도록 지원하고, 일자리 알선 등 실질적인 생계 대책을 협의할 방침이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

