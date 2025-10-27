정기선 "조선업에 글로벌 혁신동맹 필요…美 해양 르네상스 파트너 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HD현대, 경주 APEC서 '퓨처테크포럼-조선' 개최

차세대 방위 기술·한미 조선업 협력 등 소개돼

"AI가 산업 빠르게 바꿔…로봇 활용할 것"

정기선 HD현대 회장이 조선업 지속 성장을 위해 긴밀한 '글로벌 혁신 동맹'의 필요성을 강조했다. 자율운항선박 개발, 탄소부담금 부과, 한국과 미국의 조선 협력 등 조선업이 당면한 과제를 해결하기 위해선 글로벌 차원의 협력이 필수라는 게 그의 주장이다. 미국 최대 방산 조선업체인 헌팅턴 잉걸스와 미 해군 '차세대 군수지원함' 건조분야에서 협력하기로 한 것과 관련해서도 "해양 지배력을 위한 새로운 움직임에 참여하겠다"며 본격적인 협업을 알렸다.

정 회장은 취임 후 첫 공식 행보로 27일 경주에서 열린 '아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 코리아 2025'에 참석해 미래 조선업 발전 방향을 제시했다. 그는 이날 경주 엑스포공원 문무홀에서 열린 '퓨처테크포럼-조선' 세션 기조연설자로 단상에 올라 "산업 간 경계를 넘는 긴밀한 협력, 혁신을 위한 글로벌 혁신 동맹이 필요하다"고 말했다.

정 회장은 인공지능(AI)을 조선업의 첫번째 화두로 제시했다. 그는 "AI는 전례 없는 방식으로 우리 산업을 빠르게 바꾸고 있다"며 "첨단 로봇 기술을 활용해 고질적인 숙련 인력 부족 문제를 해결하고 24시간 운영이 가능하면서도 더욱 안전한 자율 조선소를 구축하고 있다"고 설명했다. 이어 "AI를 활용한 자율운항 기술을 방산 분야로 확장하고 있다"며 "선박 자율운항 기술(Vessel Autunomy)과 자율임무수행(Mission Autonomy) 기술이 융합되면 해군 작전의 패러다임을 완전히 바꿔나갈 것"이라고 소개했다.

정 회장은 친환경 선박 개발이 당장 오늘, 기업의 수익성에 큰 영향을 미치는 우선 과제가 됐다고 지적했다. 현재 국제해사기구(IMO)에선 새로운 글로벌 탄소부담금 도입이 논의되고 있다. 그는 "전기추진, 연료전지, 저탄소 연료인 암모니아, 소형모듈원자로(SMR)와 같은 에너지 혁신 기술 등 모든 수단을 동원하고 있다"고 밝혔다.

정 회장은 헌팅턴 잉걸스와 군함 협력과 관련해 "HD현대는 미국의 해양 르네상스를 위한 든든한 파트너로, 미 해군 차세대 함대 건조와 조선소 재건 등 해양 지배력과 번영을 위한 새로운 움직임에 참여하겠다"고 말했다.





HD현대는 27일 경북 경주시 엑스포공원 문무홀에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 코리아 2025 퓨처테크포럼-조선' 세션을 개최했다. 경주=오지은 기자

이번 포럼은 한국의 기술력과 산업 비전을 세계에 공유하기 위해 마련된 APEC 부대 행사로, 이날부터 오는 30일까지 경주 일대에서 조선·방산·유통·AI·미래에너지 등을 주제로 이어진다. 이날 행사에는 HD현대 임직원들을 비롯해 존 킴(John Kim) 안두릴 한국 대표 부사장, 패트릭 라이언(Patrick Ryan) ABS 최고기술책임자(CTO), 조 보만(Joe Bohman)) 지멘스 최고기술책임자(CTO), 니콜라우스 래드퍼드(Nicolaus Radford) 퍼소나AI CEO, 에릭 츄닝(Eric Chewning) 헌팅턴 잉걸스 부사장 등이 참석했다.





경주=오지은 기자 joy@asiae.co.kr

