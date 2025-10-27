김건희특검에 박노수·김경호 합류…'관봉권·쿠팡' 법무부 상설특검 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검보 6인 체제로 전환

관봉권·쿠팡도 수사 눈앞

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에 새 특별검사보로 박노수(연수원 31기)·김경호(22기) 변호사가 27일 합류했다. 두 달여 수사 기간을 남긴 특검팀은 특검보 6인 체제 운영과 핵심 검사 교체 등 중요한 변곡점을 맞게 됐다.

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀 새 특검보인 박노수(왼쪽), 김경호 변호사가 27일 서울 광화문 KT 빌딩 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

박 특검보는 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 위치한 특검팀 사무실에 첫 출근하며 "국민들의 우려를 딛고 특검팀이 최선의 성과를 낼 수 있도록 열과 성을 다하겠다"고 밝혔다. 김 특검보도 "국민들께서 납득할 수 있는 결과에 이르도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 특검팀은 최근 주요 수사를 마무리하고 공소 유지 부담이 늘어난 상황에서 판사 출신인 두 특검보의 합류로 재판 대응을 강화할 수 있게 됐다.

특검팀은 또 검찰로부터 김일권 제주지검 부장검사와 평검사 1명을 새로 파견받는다. 이날부터 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사를 맡아온 한문혁 부장검사와 건진법사·통일교 청탁 의혹을 수사해온 김효진 부부장검사가 특검팀을 떠나면서다.

한 부장검사는 김 여사의 주가조작 공범인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 술자리를 가진 사실이 드러나 파견이 해제됐다. 그는 2021년 지인과의 술자리에서 이 전 대표와 동석했는데, 당시 서울중앙지검 반부패수사2부에서 이 사건에 참여했다. 또 올해 서울고검 재수사팀과 특검팀에서까지 해당 수사를 이어왔으나 사적 만남을 보고하지 않았다.

한 부장검사는 "이 전 대표는 술자리 당시에 피의자가 아니었고, 사건 관련자라는 사실도 알지 못했다"고 해명했다. 대검찰청은 전날 한 부장검사에 대한 감찰에 착수하기로 했다. 김 부부장검사는 인력 부족을 겪는 소속 검찰청 요청으로 원대 복귀했다.

아울러 3대 특검(김건희·내란·채상병)이 마무리되지 않은 상황에서 '건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹' 사건이 상설특검으로 확대됐다. 특검법에 따르면 상설특검팀은 특검과 특검보 2명, 파견검사 5명, 파견공무원·특별수사관 각 30명 이내로 꾸려진다. 수사 기간은 최장 90일이다.





일각에서는 대검 감찰부가 관봉권 띠지 분실 사건을 수사한 결과 실무상 과실은 있었으나, 윗선의 증거 은폐 지시나 고의는 없었다는 결론을 내렸음에도 상설특검까지 확대될 필요가 있느냐는 목소리가 나온다. 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 수사 외압 의혹도 현재 대검 감찰에서 조사 중인 사안인데, 섣부르게 상설특검을 출범시켰다는 지적이 제기된다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

