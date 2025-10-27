SAMG엔터, '프린세스 캐치! 티니핑' 30일 티니핑TV 첫 방영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈, 이하 SAMG엔터)의 인기 애니메이션 시리즈 '캐치! 티니핑'이 오는 10월 새로운 시즌으로 돌아온다. 여섯 번째 시즌인 '프린세스 캐치! 티니핑'은 30일 오후 6시 유튜브 티니핑TV '티니핑쇼'를 통해 첫 공개된다.

'프린세스 캐치! 티니핑'은 2020년 첫 방송 이후 꾸준한 사랑을 받아온 '캐치! 티니핑' 시리즈의 최신작으로, 기존의 경쾌하고 귀여운 분위기와 함께 프린세스 세계관 속 새로운 티니핑들이 팬들을 만난다. 이번 시즌에서는 프린세스티니핑들이 새롭게 등장하고 이모션 왕국의 로미 공주에게 레전드티니핑의 신비로운 거울이 나타나 로열티니핑들과 프린세스티니핑을 캐치하는 환상적인 재미를 선사할 예정이다.

지난 시즌3 '알쏭달쏭 캐치! 티니핑'과 시즌4 '새콤달콤 캐치! 티니핑'은 각각 최고 시청률 18.5%, 26%를 기록했다. 시즌5 '슈팅스타 캐치! 티니핑'은 기존 4~7세 핵심 시청층을 넘어 10세 이상으로 팬층을 넓히며 폭넓은 시청자층을 사로잡는 데 성공했다. 현재 유튜브 티니핑TV의 구독자 수는 총 175만명으로, 지난 시즌5 콘텐츠 180여개의 누적 조회수가 8억뷰를 돌파해 평균 400만뷰를 기록했다.

SAMG엔터는 이달 '캐치! 티니핑' 공식 유튜브 채널을 통해 티저와 오프닝 영상을 공개하며 기대감을 높였다. 관련 영상은 유튜브와 인스타그램에서 총 조회수 199만회를 돌파하면서 높은 관심을 입증했다. 특히 K팝 4세대 대표 그룹 IVE(아이브)의 멤버 리즈가 OST와 뮤직비디오에 참여해 아이들뿐 아니라 Z세대와 K팝 팬들의 기대감을 높였다.





AD

한편 '캐치! 티니핑'은 지난해 124만 관객을 모은 영화 '사랑의 하츄핑'의 원작 애니메이션이다. '프린세스 캐치! 티니핑'의 첫 에피소드는 30일 유튜브 티니핑TV 라이브를 통해 공개되며, 오는 11월5일 저녁 7시 재능TV에서 첫 방송된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>