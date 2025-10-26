러시아 외교부 "최선희 北외무상, 26~28일 방러"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최선희 북한 외무상이 오는 26~28일 러시아를 방문한다.

러시아 외무부는 26일(현지시각) 보도자료를 내고 "오는 26~28일 최선희 북한 외무상이 러시아 연방을 실무 방문한다"고 밝혔다. 앞서 이날 조선중앙통신은 최선희 외무상이 러시아와 벨라루스 외무성의 초청으로 이들 국가를 각각 방문한다고 보도한 바 있다.

연합뉴스

최선희 외무상의 방러는 지난해 11월 이후 약 1년 만이다. 최선희 외무상은 이번 방러 기간 김정은 북한 국무위원장의 방러 계획을 논의할 가능성이 있어 보인다.

한편 이번 최선희 외무상의 러시아, 벨라루스 방문이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한 일정(29~30일)과 겹칠 가능성이 큰 만큼 북미 정상 회동 가능성이 작아진 것이 아니냔 해석도 나오고 있다.





트럼프 대통령은 김 위원장을 '뉴 클리어 파워'로 부르면서 한국에서 회동하고 싶다는 의지를 밝힌 바 있지만, 핵심 수행원인 최선희 외무상의 부재한 상황에서 실제 회동이 성사될지는 미지수란 것이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

