"대출없이 55억원"…'흑백요리사' 윤현준 PD, 트리마제 최고가 매입

매입가 54억9000만원, 전액 현금 결제
84㎡ 기준 단지 내 최고가 거래 기록
넷플릭스 히트작 '흑백요리사'를 연출한 스튜디오 슬램 윤현준 PD가 서울 성수동의 고급 주상복합 아파트 트리마제(Trimage)를 54억9000만원에 대출 없이 전액 현금으로 매입했다.
25일 대법원 등기부등본에 따르면 윤 PD는 지난 6월24일 서울 성동구 성수동1가 트리마제 전용면적 84㎡형 한 세대를 54억9000만원에 계약하고, 이달 13일 잔금을 완납해 소유권 이전 절차를 마무리했다.
등기부상 근저당권이 설정되지 않아 금융기관 대출 없이 전액 현금으로 거래한 것으로 보인다. 이번 거래는 트리마제 84㎡ 기준 역대 최고가로 기록됐다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 같은 평형은 지난해 39억2000만원(2023년 7월)에서 올해 초 50억원을 돌파했으며, 이후 51억원대를 유지하다 윤 PD의 거래로 신고가를 다시 경신했다.
윤 PD는 KBS를 거쳐 JTBC에서 활동한 뒤 현재 스튜디오 슬램 대표로 예능 연출을 맡고 있다. 그는 '크라임씬', '싱어게인' 등 장르의 경계를 허무는 오디션·추리 예능을 선보이며 독창적 연출로 주목받았다.
특히 스튜디오 슬램이 제작한 흑백요리사는 한국 예능 최초로 넷플릭스 세계 1위를 차지하며 글로벌 흥행을 이끌었다. 이 공로로 윤 PD는 올해 4월 열린 '제37회 한국PD대상'에서 올해의 PD상을 수상했다.
지금 뜨는 뉴스
윤 PD는 현재 경기 고양시 킨텍스원시티3블럭 84㎡를 소유 중이며, 이번 트리마제 매입으로 서울 성수동으로 거주지를 옮긴 것으로 전해졌다. 다만 기존 고양시 주택은 매각하지 않은 상태다. 해당 주택의 시세는 약 12억원 수준으로 알려졌다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>