양산시, 청년이 살고 싶은 도시… 경남도 청년친화도시 평가 상위 등극

경남 양산시는 지난 22일 청년친화도시 경남도 평가위원회에서 김해시, 하동군과 함께 상위 지자체로 선정됐다.

양산시는 '청년이 모여 일하고 즐기며 함께 나아가는 청년친화도시 양산'이라는 비전 아래 ▲청년 전입 촉진과 정주 지원 강화▲청년 문화·여가 기반 확충▲지역 산업 구조 기반 청년 복지 강화▲청년 사회안전망 강화 4대 전략을 세운 뒤, 이 전략을 구체화하기 위한 정책과제 6가지를 선정했다.

특히 이번 경남도 평가에서 양산시에서 선제적으로 추진해 온 고립·은둔 청년 지원 정책이 타 지자체에서는 찾아보기 어려운 지역 특화 정책으로 인정받아 높은 평가를 받았다.

상위 지자체로 선정됨에 따라 양산시는 국무조정실 평가위원회의 서면 평가, 발표평가·현장실사를 거쳐 올해 12월 최종 지정 여부가 결정된다.

최종 지정될 경우, 5년간 '청년친화도시'자격을 부여받으며, 향후 2년간 국비·지방비 합산 총 10억원의 재정지원과 함께 정부 차원의 컨설팅·정책자문·교육 등 행정적 지원을 받게 된다.





나동연 시장은 "이번 경남도 추천 후보 선정은 양산시 청년들이 직접 정책에 참여해 함께 이룩한 소중한 결과이며, 우리 시 청년정책의 우수성을 인정받은 쾌거"라고 평가하며 "남은 국무조정실의 최종 심사까지 만전을 기해 좋은 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다할 것이며, 청년들이 머물고 도전하며 성장할 수 있는'다시 뛰는 양산'을 실현하겠다"고 말했다.

