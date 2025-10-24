AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 6일 스위치 버전 글로벌 출시



크래프톤이 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴'의 닌텐도 스위치 실사 트레일러를 24일 공개했다.

크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개. 크래프톤 제공

다음 달 글로벌 정식 출시를 앞두고 공개한 영상에는 스위치로 즐기는 '딩컴'의 다채로운 매력이 생생하게 담겼다.

현실 속 한 인물이 닌텐도 스위치를 들고 일상 속 모험을 즐기며 '딩컴'이 전하는 아기자기한 재미와 따뜻한 분위기를 자연스럽게 보여준다. 낚시, 가구 제작, 오토바이 우전, 요리 등 게임 속 주요 콘텐츠와 맞닿은 장면들이 에피소드처럼 이어진다. 영상 말미에는 스위치로 언제 어디서나 '나만의 섬'을 꾸미며 힐링할 수 있다는 메시지를 전한다.

크래프톤은 지난달 '닌텐도 다이렉트'에서 스위치 출시 소식을 밝힌 이후 유저들의 높은 관심에 힘입어 트레일러를 추가 공개했다고 설명했다. 유저층에게 '딩컴'의 감성적이고 자유로운 플레이 경험을 직접적으로 전달하고, 글로벌 인지도를 한층 확대한다는 계획이다.

'딩컴'은 공식 유튜브 채널에서 감상평 이벤트를 진행한다. 트레일러 시청 후 댓글로 감상평을 남기면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.





'딩컴' 닌텐도 스위치 버전은 다음 달 6일 오전 9시 출시 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

