HD현대로보틱스, 대규모 투자 유치… 'AI 로봇' 개발 나선다

산업은행·KY PE서 1800억 투자 유치

AI 로봇 솔루션·글로벌 시장 공략 강화

HD현대의 로봇전문 계열사 HD현대로보틱스가 대규모 투자 유치에 성공하며 인공지능(AI) 기반 차세대 로봇 기술 개발에 속도를 낸다.

HD현대로보틱스는 24일 KDB산업은행과 사모펀드 운용사 KY PE와 총 1800억 원 규모의 투자 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 두 기관은 HD현대로보틱스 지분 9.1%를 확보하게 됐다. 이번 투자로 HD현대로보틱스의 기업가치는 1조8000억원으로 평가됐다. 2020년 KT로부터 500억 원 투자를 받았을 당시(5000억원 수준)보다 약 4배 상승한 규모다.

HD현대로보틱스는 40년간 국내 로봇 시장 1위 자리를 지켜온 기술력과 AI 기반 자동화 솔루션 경쟁력이 이번 투자 유치의 배경이 됐다고 설명했다. 산업은행은 국가 전략산업인 로봇 분야의 경쟁력 강화를 위해 이번 투자를 주도했다.

확보한 자금은 '피지컬(Physical) AI' 기반 로봇 파운데이션 모델(RFM) 개발과 글로벌 시장 확대, 미래 투자 재원으로 활용될 예정이다. 회사는 내년까지 조선소에 적용 가능한 '용접 자동화 솔루션'을 선보이고, 2030년까지 제조·물류 등 산업별 맞춤형 AI 로봇 솔루션을 출시할 계획이다.





HD현대로보틱스는 또 올해 6월 산업용과 협동로봇을 결합한 하이브리드 협동로봇 'HDC 시리즈'를 공개했으며, 최근 독일 노이라로보틱스와 함께 조선 산업용 4족 보행 휴머노이드 개발에도 착수했다. 김완수 HD현대로보틱스 대표는 "이번 투자는 회사의 미래 동력 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 중요한 계기"라며 "AI 기반 차세대 로봇 솔루션으로 산업 현장의 혁신을 이끌고 해외 시장 공략을 본격화할 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

