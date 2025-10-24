내란특검, 법무부 추가 압수수색…박성재 '구치소 수용여력 점검 의혹' 추적

계엄 당시 수용여력 문건 정확 포착
박성재 혐의 보강해 구속영장 재청구할 듯
12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 24일 법무부를 추가 압수수색했다. 박성재 법무부 전 장관의 구치소 수용 여력 확보 지시 의혹을 추적하기 위해서다.
법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전 법무부 보안정책단장실과 분류심사과, 분류심사과장실 등 3곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색에 나섰다. 특검팀의 법무부 압수수색은 지난 8월에 이어 두 번째다.
특검팀은 계엄 당시 교정본부가 '수도권 구치소에 3600명을 추가 수용 가능'이라는 내용의 문건을 박 전 장관에 보고한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 이날 압수수색은 특검팀이 계엄 선포 당시 문건을 만든 정황을 포착해 관련 자료 확보와 보고가 이뤄진 경로 등을 확인하기 위해 이뤄진 것으로 전해졌다.
특검팀은 박 전 장관이 계엄 선포 시 해야 할 조치를 묻자 신용해 당시 법무부 교정본부장이 '전시 가석방 제도'를 언급한 사실도 확인한 것으로 알려졌다. 박 전 장관이 정치인 등 포고령 위반자 구금을 위해 교정시설 수용 공간 확보와 추가 수용 여력 점검을 지시했다는 것이 특검팀의 시각이다.
앞서 특검팀은 해당 혐의와 관련해 지난 15일 박 전 장관에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 영장을 기각했다. 전날 추가 소환 조사를 마친 특검팀은 박 전 장관 휴대전화와 서울구치소 소속 실무자 압수수색 등을 통해 확보한 자료를 바탕으로 혐의 내용을 보강한 뒤 구속영장을 재청구할 것으로 보인다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
